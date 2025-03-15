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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський: путін бреше про складність припинення вогню та ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 14602 перегляди

Президент Зеленський заявив, що путін бреше про неможливість контролю припинення вогню та ситуацію в Курській області. Для зупинки війни потрібен активний тиск на рф, а не розмови.

Зеленський: путін бреше про складність припинення вогню та ситуацію на фронті

Російський диктатор володимир путін бреше про те, що припинення вогню нібито занадто складне, проте насправді все можна контролювати. Війна триває вже три роки, і щоб зупинити її потрібен активний тиск, а не розмови, зокрема і санкції проти росії, які потрібно не тільки зберігати, але й постійно посилювати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі "коаліції охочих", передає УНН.

путін бреше всім про ситуацію на місці, особливо про те, що відбувається в Курській області, де продовжують свої операції наші українські сили. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області, а саме у Покровську. путін також бреше про те, що припинення вогню нібито занадто складне. Насправді все можна контролювати, і ми це обговорювали з американцями. правда в тому, що путін вже майже тиждень затягував війну після переговорів у Джидді. І він буде продовжувати це тягнути 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що війна триває вже три роки, і щоб зупинити її потрібен активний тиск, а не розмови.

Тиск на росію. Потрібні рішучі заходи, щоб зробити навіть перші кроки до припинення війни. Це включає санкції проти росії, які потрібно не тільки зберігати, але й постійно посилювати. Я прошу вас зробити ці кроки та працювати з вашими партнерами над цим 

- додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з партнерами України заявив про необхідність визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки, які стануть ключем до надійного та тривалого миру.

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