Зеленский на следующей неделе посетит Францию
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о визите во Францию на следующей неделе для встреч по поводу военного контингента. Он отметил, что есть разные видения относительно его размещения в Украине.
Президент Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Францию. Об этом он сообщил во время Zoom-брифинга, передает корреспондент УНН.
Зеленский сообщил, что сейчас есть разное видение относительно военного контингента для Украины, ведь есть страны, которые готовы предоставить его в случае повторной агрессии со стороны рф, есть, которые согласны располагать на границе, а есть, которые хотят только на море или в центральных больших городах. Поэтому нужно отработать общее видение.
Например, наш военный состав полетел и завтра (сегодня, 20 марта – ред.) будет в Лондоне и будет встреча техническая. После этой встречи на следующей неделе я буду во Франции, и у нас будет несколько встреч, потому что есть страны, которые готовы, а есть те, которые готовы не комплексно. Поэтому будет разный круг стран, и мы будем с разными встречаться
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях10.03.25, 17:15 • 159586 просмотров
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глава МИД рф сергей лавров заявил, что россия не собирается соглашаться на введение иностранного контингента в Украину. По его словам, для такого решения якобы "нужно согласие сторон", а россия считает неприемлемым участие военных контингентов стран, которые называют россию противником.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления россии относительно размещения военного контингента в Украине является очень плохим сигналом, однако это не дело российского диктатора владимира путина решать что-то относительно безопасности Украины и Европы.