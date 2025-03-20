Зеленский на следующей неделе посетит Францию

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Францию. Об этом он сообщил во время Zoom-брифинга, передает корреспондент УНН.

Зеленский сообщил, что сейчас есть разное видение относительно военного контингента для Украины, ведь есть страны, которые готовы предоставить его в случае повторной агрессии со стороны рф, есть, которые согласны располагать на границе, а есть, которые хотят только на море или в центральных больших городах. Поэтому нужно отработать общее видение.

Например, наш военный состав полетел и завтра (сегодня, 20 марта – ред.) будет в Лондоне и будет встреча техническая. После этой встречи на следующей неделе я буду во Франции, и у нас будет несколько встреч, потому что есть страны, которые готовы, а есть те, которые готовы не комплексно. Поэтому будет разный круг стран, и мы будем с разными встречаться