Зеленський і прем’єр Болгарії домовилися про спільні енергетичні та оборонні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, під час якої сторони узгодили конкретні кроки для посилення енергетичної безпеки та оборонної співпраці в регіоні. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Провів розмову з Премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в нашому регіоні. Є конкретні рішення, і ми їх обовʼязково реалізуємо

За словами президента, однією з ключових тем стала оборонна взаємодія, зокрема у межах європейського інструменту SAFE, який відкриває нові можливості для спільного виробництва оборонної продукції.

Я запропонував пану Премʼєр-міністру проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі