Зеленський і прем’єр Болгарії домовилися про спільні енергетичні та оборонні проєкти

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 18867 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26679 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20521 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 21060 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 45058 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33734 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37005 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49810 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38870 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32615 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 16658 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 14882 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26208 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 23902 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14229 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 25067 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 25420 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 27320 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 43818 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47926 перегляди
Зеленський і прем’єр Болгарії домовилися про спільні енергетичні та оборонні проєкти

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим зміцнення енергетичної безпеки та оборонної взаємодії. Сторони домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, зокрема для безпеки в Чорному морі.

Зеленський і прем’єр Болгарії домовилися про спільні енергетичні та оборонні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, під час якої сторони узгодили конкретні кроки для посилення енергетичної безпеки та оборонної співпраці в регіоні. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Провів розмову з Премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в нашому регіоні. Є конкретні рішення, і ми їх обовʼязково реалізуємо

– повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, однією з ключових тем стала оборонна взаємодія, зокрема у межах європейського інструменту SAFE, який відкриває нові можливості для спільного виробництва оборонної продукції.

Тиску недостатньо: Зеленський закликає Захід посилити санкції та використати заморожені активи рф для України06.11.25, 10:31 • 2770 переглядiв

Я запропонував пану Премʼєр-міністру проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі 

– наголосив Зеленський.

Розмова стала продовженням активного діалогу Києва з країнами-членами ЄС щодо посилення безпеки на південно-східному напрямку та розвитку спільних енергетичних ініціатив.

Зеленський провів розмову з президентом Кенії: обговорили російські удари, рекрутинг іноземців і викрадення українських дітей06.11.25, 17:43 • 1232 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейський Союз
Болгарія
Володимир Зеленський
Україна