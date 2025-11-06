Зеленський і прем’єр Болгарії домовилися про спільні енергетичні та оборонні проєкти
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим зміцнення енергетичної безпеки та оборонної взаємодії. Сторони домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, зокрема для безпеки в Чорному морі.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, під час якої сторони узгодили конкретні кроки для посилення енергетичної безпеки та оборонної співпраці в регіоні. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Провів розмову з Премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в нашому регіоні. Є конкретні рішення, і ми їх обовʼязково реалізуємо
За словами президента, однією з ключових тем стала оборонна взаємодія, зокрема у межах європейського інструменту SAFE, який відкриває нові можливості для спільного виробництва оборонної продукції.
Я запропонував пану Премʼєр-міністру проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі
Розмова стала продовженням активного діалогу Києва з країнами-членами ЄС щодо посилення безпеки на південно-східному напрямку та розвитку спільних енергетичних ініціатив.
