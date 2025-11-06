Зеленский и премьер Болгарии договорились о совместных энергетических и оборонных проектах

ukenru
14:11 • 15776 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 22535 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 18663 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19313 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 42725 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33255 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36666 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49681 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38799 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32538 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзивы
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 23596 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 15487 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 13699 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24180 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 21900 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
14:11 • 15770 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 12859 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22044 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24332 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 42721 просмотра
Зеленский и премьер Болгарии договорились о совместных энергетических и оборонных проектах

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым укрепление энергетической безопасности и оборонного взаимодействия. Стороны договорились о совместном производстве оборонной продукции, в частности для безопасности в Черном море.

Зеленский и премьер Болгарии договорились о совместных энергетических и оборонных проектах

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым, в ходе которого стороны согласовали конкретные шаги для усиления энергетической безопасности и оборонного сотрудничества в регионе. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Провел разговор с Премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Обсудили укрепление энергетического сотрудничества и согласовали шаги, которые помогут энергетической безопасности в нашем регионе. Есть конкретные решения, и мы их обязательно реализуем

– сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам президента, одной из ключевых тем стало оборонное взаимодействие, в частности в рамках европейского инструмента SAFE, который открывает новые возможности для совместного производства оборонной продукции.

Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины06.11.25, 10:31 • 2712 просмотров

Я предложил господину Премьер-министру проекты совместного производства, включая те, что касаются повышения уровня безопасности в Черном море. Болгария заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Договорились, что наши команды проработают все детали 

– подчеркнул Зеленский.

Разговор стал продолжением активного диалога Киева со странами-членами ЕС по усилению безопасности на юго-восточном направлении и развитию совместных энергетических инициатив.

Зеленский провел разговор с президентом Кении: обсудили российские удары, рекрутинг иностранцев и похищение украинских детей06.11.25, 17:43 • 960 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Болгария
Владимир Зеленский
Украина