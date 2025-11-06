Зеленский и премьер Болгарии договорились о совместных энергетических и оборонных проектах

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым, в ходе которого стороны согласовали конкретные шаги для усиления энергетической безопасности и оборонного сотрудничества в регионе. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Провел разговор с Премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Обсудили укрепление энергетического сотрудничества и согласовали шаги, которые помогут энергетической безопасности в нашем регионе. Есть конкретные решения, и мы их обязательно реализуем

По словам президента, одной из ключевых тем стало оборонное взаимодействие, в частности в рамках европейского инструмента SAFE, который открывает новые возможности для совместного производства оборонной продукции.

Я предложил господину Премьер-министру проекты совместного производства, включая те, что касаются повышения уровня безопасности в Черном море. Болгария заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Договорились, что наши команды проработают все детали