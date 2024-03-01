Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод та угод щодо озброєнь у березні
Київ • УНН
Зеленський оголосив, що Україна готує нові безпекові угоди та угоди щодо озброєнь з партнерами, які будуть підписані в березні, щоб допомогти перемогти Росію і відновити безпеку.
Президент Володимир Зеленський заявив, що на березень вже підготовлено активну міжнародну роботу. Буде більше підтримки, готуються нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для українських воїнів. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
Вже підготували активну міжнародну роботу на березень: буде більше підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Ключове те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо. Я дякую всім, хто допомагає!
Доповнення
Україна вже підписала безпекові угоди з Данією, Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Канадою та Нідерландами.