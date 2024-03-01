Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности и соглашений по вооружениям в марте
Киев • УНН
Зеленский объявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности и соглашения по вооружениям с партнерами, которые будут подписаны в марте, чтобы помочь победить Россию и восстановить безопасность.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на март уже подготовлена активная международная работа. Будет больше поддержки, готовятся новые соглашения по безопасности, будут новые договоренности по оружию для украинских воинов. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.
Уже подготовили активную международную работу на март: будет больше поддержки, готовим новые соглашения по безопасности, будут новые договоренности по оружию для наших воинов. Ключевое то, что Россия должна терять, а наша страна, наши партнеры - восстанавливать безопасность. Все для этого делаем. Я благодарю всех, кто помогает!
Дополнение
Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой и Нидерландами.
Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности и соглашений по вооружениям в марте
Зеленский объявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности и соглашения по вооружениям с партнерами, которые будут подписаны в марте, чтобы помочь победить Россию и восстановить безопасность.
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