Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности и соглашений по вооружениям в марте

Президент Владимир Зеленский заявил, что на март уже подготовлена активная международная работа. Будет больше поддержки, готовятся новые соглашения по безопасности, будут новые договоренности по оружию для украинских воинов. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Уже подготовили активную международную работу на март: будет больше поддержки, готовим новые соглашения по безопасности, будут новые договоренности по оружию для наших воинов. Ключевое то, что Россия должна терять, а наша страна, наши партнеры - восстанавливать безопасность. Все для этого делаем. Я благодарю всех, кто помогает! - заявил Зеленский.

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Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой и Нидерландами.