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Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности и соглашений по вооружениям в марте

Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности и соглашений по вооружениям в марте

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:50  •  11191 просмотра

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Зеленский объявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности и соглашения по вооружениям с партнерами, которые будут подписаны в марте, чтобы помочь победить Россию и восстановить безопасность.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на март уже подготовлена активная международная работа. Будет больше поддержки, готовятся новые соглашения по безопасности, будут новые договоренности по оружию для украинских воинов. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Уже подготовили активную международную работу на март: будет больше поддержки, готовим новые соглашения по безопасности, будут новые договоренности по оружию для наших воинов. Ключевое то, что Россия должна терять, а наша страна, наши партнеры - восстанавливать безопасность. Все для этого делаем. Я благодарю всех, кто помогает! 

 - заявил Зеленский.

Дополнение

Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой и Нидерландами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

АнонсыВойнаПолитика
daniyaДания
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод та угод щодо озброєнь у березні
Zelenskyy announces signing of new security and arms agreements in March
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