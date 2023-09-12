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Зеленський розповів, яким бачить трибунал над рф

Зеленський розповів, яким бачить трибунал над рф

Київ • УНН

 • 295442 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, яким він бачить оптимальний формат спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії рф проти України, передає УНН.

Деталі

“Це складна місія. Щоб засудити за первинний злочин — злочин агресії, потрібно мати знову-таки єдність. Вона нам дуже потрібна. Але це складно, щоб лідери різних держав світу підтримали трибунал, який засудить лідера іншої держави. Навіть якщо вона війною пішла проти свободи і людей іншої держави”, — сказав Президент України під час онлайн-зустрічі зі студентами провідних університетів Нідерландів.

Відповідаючи на запитання про те, яким Зеленський бачить оптимальний формат спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії рф проти України, він зазначив, що це має бути трибунал, який приведе до реального справедливого вироку для всіх убивць і російського керівництва, яке віддавало відповідні ганебні накази.

Президент також нагадав, що Україна запропонувала Формулу миру, на базі якої хоче об’єднати цивілізований світ. Володимир Зеленський переконаний, що ефективність будь-якого тиску на державу-агресорку залежить насамперед від рівня єдності країн світу.

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В якості показового прикладу єдності, глава Української держави нагадав про Чорноморську зернову ініціативу. Він підкреслив, що її вдалося реалізувати, саме завдяки потужній роботі Організації Об’єднаних Націй. Водночас коли ООН послабила тиск на росію, рф одразу вийшла з відповідних домовленостей.

Володимир Зеленський також вважає, що з погляду безпеки приєднання України до Європейського Союзу буде справедливим рішенням і виграшем для всіх країн — членів ЄС, оскільки такої потужної армії, як українська, сьогодні немає щонайменше на сході Європи.

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Нині Україна має унікальний досвід у захисті кіберпростору й енергетичної інфраструктури, тренувальних місіях і навчаннях. До того ж Україна навіть в умовах війни залишається гарантом продовольчої безпеки, готова допомагати Європі так само як і країнам Африканського континенту та азійським державам.

Виступ очільника української держави слухали студенти Лейденського університету, Університету Амстердама та Гаазького університету прикладних наук.

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