Пріоритет - щоб винищувачі F-16 якнайшвидше зʼявилися в українському небі: глава МЗС Нідерландів зробила заяву

Деталі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Х також поділився деталяит розмови із колегою з Нідерландів.

"Розмовляв з Ханке Брюїнс Слот. Перший дзвінок у новій ролі, знак поваги до України та наших воїнів. Дякую їй за підтвердження того, що F-16 повинні якомога швидше літати в українському небі. Я також наголосив на важливості підтримки Нідерландів у відкритті переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році", - написав Кулеба.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав з новою посадою свою колегу з Нідерландів Ханке Брейнс Слот.