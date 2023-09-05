Пріоритет - щоб винищувачі F-16 якнайшвидше зʼявилися в українському небі: глава МЗС Нідерландів зробила заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Пріоритет Нідерландів — щоб винищувачі F-16 якнайшвидше зʼявилися в українському небі. Про це нова міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот заявила під час своєї першої телефонної розмови із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН із посиланням на МЗС України.
Деталі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Х також поділився деталяит розмови із колегою з Нідерландів.
"Розмовляв з Ханке Брюїнс Слот. Перший дзвінок у новій ролі, знак поваги до України та наших воїнів. Дякую їй за підтвердження того, що F-16 повинні якомога швидше літати в українському небі. Я також наголосив на важливості підтримки Нідерландів у відкритті переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році", - написав Кулеба.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав з новою посадою свою колегу з Нідерландів Ханке Брейнс Слот.