Кулеба привітав на посаді нову очільницю МЗС Нідерландів

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«Вітаємо Ханке Брейнс Слот з призначенням міністром закордонних справ Нідерландів. У нас чудові двосторонні відносини. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб наблизити перемогу України, забезпечити відповідальність за російські злочини та захистити наші спільні цінності», — написав Кулеба.

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Новою главою Міністерства закордонних справ Нідерландів стала Ханке Брейнс Слот. Раніше вона очолювала МВС країни.

Її призначення відбулося після того, як 1 вересня Вопке Хукстра залишив посаду міністра закордонних справ Нідерландів.

Рішення про призначення нового очільника МЗС набуває чинності з 5 вересня.

Відомо, що Ханке Брейнс Слот була призначена міністром внутрішніх справ та відносин Нідерландів в уряді Рютте у січні 2022 року.

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