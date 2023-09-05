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Кулеба привітав на посаді нову очільницю МЗС Нідерландів

Кулеба привітав на посаді нову очільницю МЗС Нідерландів

Київ • УНН

 • 400644 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав з новою посадою свою колегу з Нідерландів Ханке Брейнс Слот, пише УНН.

Цитата

«Вітаємо Ханке Брейнс Слот з призначенням міністром закордонних справ Нідерландів. У нас чудові двосторонні відносини. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб наблизити перемогу України, забезпечити відповідальність за російські злочини та захистити наші спільні цінності», — написав Кулеба.

Деталі

Новою главою Міністерства закордонних справ Нідерландів стала Ханке Брейнс Слот. Раніше вона очолювала МВС країни.
Її призначення відбулося після того, як 1 вересня Вопке Хукстра залишив посаду міністра закордонних справ Нідерландів.

Рішення про призначення нового очільника МЗС набуває чинності з 5 вересня.

Відомо, що Ханке Брейнс Слот була призначена міністром внутрішніх справ та відносин Нідерландів в уряді Рютте у січні 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ"Дипломатичний контрнаступ": Кулеба розповів, про що домовився з очільниками МЗС Євросоюзу в Толедо

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