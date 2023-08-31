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"Дипломатичний контрнаступ": Кулеба розповів, про що домовився з очільниками МЗС Євросоюзу в Толедо

"Дипломатичний контрнаступ": Кулеба розповів, про що домовився з очільниками МЗС Євросоюзу в Толедо

Київ • УНН

 • 536575 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. На неформальній зустрічі в Толедо міністри закордонних справ Європейського Союзу мали змістовну розмову, за підсумками якої буде багато важливих рішень. Україна та міжнародні партнери продовжують "дипломатичний контрнаступ", розповів на брифінгу за підсумками зустрічі очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

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"У нас була дуже змістовна розмова з міністрами, і головний висновок, який я можу зробити, - це те, що буде багато важливих рішень, які Україна та ЄС зроблять реальністю від сьогодні до грудня. І я думаю, що ми можемо говорити про дипломатичний контрнаступ, який ми продовжуємо. Тому що є енергія, є воля, є розуміння того, що і як потрібно робити серед міністрів ЄС", - заявив Кулеба.

Деталі

Міністр наголосив, що Україна хоче закінчити цей рік відкриттям переговорів про її вступ в ЄС: "Ми хочемо завершити рік із дуже амбітним досягненням, яким є рішення Європейського Союзу розпочати переговори про вступ з Україною. Це можливо, ми рухаємося в цьому напрямку".

Кулеба висловив подякую Іспанії, зокрема міністру закордонних справ Хосе Мануелю Альбаресу, який дав обіцянку керувати цим процесом "у найбільш конструктивний і орієнтований на результат спосіб", а також за підтримку Києва з початку повномасштабного вторгнення рф.

Крім цього, українським міністр розповів, що під час зустрічі домовилися координувати кроки та спілкування з країнами Азії, Африки, Південної Америки, щоб залучити їх до "Формули миру". Євросоюз та Україна також продовжать зміцнювати ініціативу "Grain from Ukraine" ("Зерно з України"), щоб надавати африканським та азійським країнам зерно у формі гуманітарної допомоги. Вони обговорили роботу "зернового коридору" та як сприяти продовженню Чорноморської зернової ініціативи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба – іноземним партнерам: подумайте, як убезпечити альтернативний зерновий коридор

"Сьогодні ми домовилися про те, як ми будемо розширювати наземні коридори, і я вдячний, що комісія готова це зробити. Україна також вважає, і я звернувся до держав-членів, що альтернативний зерновий морський коридор без залучення росії можливий. Ми маємо зробити так, щоб він функціонував стійким способом, ми можемо досягти цього разом", - сказав Кулеба.

Також міністри домовилися продовжувати роботу над трибуналом, щоб притягнути росію до відповідальності: "Я дуже вдячний за інтерес, який виявили країни-члени ЄС у подвоєнні зусиль щодо повернення українських дітей, насильно депортованих або викрадених росією".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, що обговорив з колегами з країн-членів ЄС у Толедо реалізацію української "Формули миру".

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