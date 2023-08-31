"Дипломатичний контрнаступ": Кулеба розповів, про що домовився з очільниками МЗС Євросоюзу в Толедо

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"У нас була дуже змістовна розмова з міністрами, і головний висновок, який я можу зробити, - це те, що буде багато важливих рішень, які Україна та ЄС зроблять реальністю від сьогодні до грудня. І я думаю, що ми можемо говорити про дипломатичний контрнаступ, який ми продовжуємо. Тому що є енергія, є воля, є розуміння того, що і як потрібно робити серед міністрів ЄС", - заявив Кулеба.

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Міністр наголосив, що Україна хоче закінчити цей рік відкриттям переговорів про її вступ в ЄС: "Ми хочемо завершити рік із дуже амбітним досягненням, яким є рішення Європейського Союзу розпочати переговори про вступ з Україною. Це можливо, ми рухаємося в цьому напрямку".

Кулеба висловив подякую Іспанії, зокрема міністру закордонних справ Хосе Мануелю Альбаресу, який дав обіцянку керувати цим процесом "у найбільш конструктивний і орієнтований на результат спосіб", а також за підтримку Києва з початку повномасштабного вторгнення рф.

Крім цього, українським міністр розповів, що під час зустрічі домовилися координувати кроки та спілкування з країнами Азії, Африки, Південної Америки, щоб залучити їх до "Формули миру". Євросоюз та Україна також продовжать зміцнювати ініціативу "Grain from Ukraine" ("Зерно з України"), щоб надавати африканським та азійським країнам зерно у формі гуманітарної допомоги. Вони обговорили роботу "зернового коридору" та як сприяти продовженню Чорноморської зернової ініціативи.

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"Сьогодні ми домовилися про те, як ми будемо розширювати наземні коридори, і я вдячний, що комісія готова це зробити. Україна також вважає, і я звернувся до держав-членів, що альтернативний зерновий морський коридор без залучення росії можливий. Ми маємо зробити так, щоб він функціонував стійким способом, ми можемо досягти цього разом", - сказав Кулеба.

Також міністри домовилися продовжувати роботу над трибуналом, щоб притягнути росію до відповідальності: "Я дуже вдячний за інтерес, який виявили країни-члени ЄС у подвоєнні зусиль щодо повернення українських дітей, насильно депортованих або викрадених росією".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, що обговорив з колегами з країн-членів ЄС у Толедо реалізацію української "Формули миру".