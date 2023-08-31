Кулеба – іноземним партнерам: подумайте, як убезпечити альтернативний зерновий коридор

Цитата

“Вересень — важливий час для чорноморської зернової ініціативи і Формули миру. Ми знаємо, що у вересні зустрінуться президенти Туреччини і росії, і це чи не останній шанс на повернення москви до зернової угоди. Паралельно ми розробили наш альтернативний морський маршрут, де кораблі виходять з українських портів і майже відразу заходять в румунські територіальні води. Це дозволить нам експортувати. Два кораблі вже пройшли цим коридором”, — сказав Кулеба.

Він наголосив, що міжнародним партнерам потрібно подумати як убезпечити цей зерновий коридор, поки кораблі все ще перебувають в територіальних водах України.

“Під допомогою я маю на увазі системи ППО”, — зазначив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розвиватиме альтернативний морський шлях для експорту зерна — Кулеба