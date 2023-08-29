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Кулеба: Україна розвиватиме альтернативний морський шлях для експорту зерна

Кулеба: Україна розвиватиме альтернативний морський шлях для експорту зерна

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розвиватиме та зміцнюватиме альтернативний морський шлях для експорту сільськогосподарської продукції на тлі виходу рф з Чорноморської зернової ініціативи у липні цього року. Про це він повідомив на спільній пресконференції з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною, пише УНН.

Цитата

"Ми, безумовно, зацікавлені у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Але ми також, як держава, продемонстрували, що є альтернатива домовленостям з росією. Є безпечний морський шлях, яким з українських портів вийшло два кораблі.

Цей шлях не буде заручником російського шантажу. Він може бути розвинений, зміцнений, і ми зокрема проговорили, яким чином надалі цей шлях можна розвивати", - заявив Кулеба.

Деталі

За словами міністра, після виходу країни-агресора із "зернової угоди" найбільш постраждали українські фермери та споживачі в Африці, Азії та інших вразливих країнах.

"Це можна сказати найбільші жертви російського зернового шантажу і російських голодних ігор", - резюмував він.

Зі свого боку, очільниця МЗС Франції анонсувала спеціально зустріч послів, які присутні на Африканському континенті, щоб донести до них "особливий меседж" і спільно проаналізувати негативні наслідки російської агресії в Україні для цього регіону. Колонна також нагадала, що Франція неодноразово засуджувала вихід росії з зернової ініціативи, і запевнила, що її країна буде продовжувати працювати над її відновленням.

"На рівні Франції та ЄС ми продовжимо вживати заходи, щоб відновити експорт українського зерна, стабілізувати зернові ринки і боротися за продовольчу сталість та безпеку і протидіяти діям росії", - зауважила міністр.

Нагадаємо

27 серпня з Одеського порту вийшло друге із заблокованих через війну суден. Воно прямує тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

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