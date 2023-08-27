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В Мінвідновлення підтвердили, що друге з заблокованих через війну суден вийшло з порту та прямує тимчасовим коридором

В Мінвідновлення підтвердили, що друге з заблокованих через війну суден вийшло з порту та прямує тимчасовим коридором

Київ • УНН

 • 620256 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство відновлення України підтвердило інформацію, що друге із заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту та прямує тимчасовим коридором. Йдеться про балкер PRIMUS, пише УНН.

Цитата

“Балкер PRIMUS сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов з порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України”, - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.

Це друге судно, яке скористалось тимчасовим коридором для цивільних суден.

Доповнення

Встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз JOSEPH SCHULTE 16 серпня.

Нагадаємо

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко 26 серпня повідомив, що з акваторії Одеського порту вийшов Балкер PRIMUS.

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