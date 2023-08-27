В Мінвідновлення підтвердили, що друге з заблокованих через війну суден вийшло з порту та прямує тимчасовим коридором
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство відновлення України підтвердило інформацію, що друге із заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту та прямує тимчасовим коридором. Йдеться про балкер PRIMUS, пише УНН.
Цитата
“Балкер PRIMUS сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов з порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України”, - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.
Це друге судно, яке скористалось тимчасовим коридором для цивільних суден.
Доповнення
Встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз JOSEPH SCHULTE 16 серпня.
Нагадаємо
Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко 26 серпня повідомив, що з акваторії Одеського порту вийшов Балкер PRIMUS.