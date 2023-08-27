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В Минобновления подтвердили, что второе из заблокированных из-за войны судов вышло из порта и направляется по временному коридору

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Министерство восстановления Украины подтвердило информацию, что второй из заблокированных из-за войны  корабль вышел из Одесского порта и направляется по временному коридору. Речь идет о балкере PRIMUS, пишет УНН.

Цитата

“Балкер PRIMUS сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно находилось в порту с 20 февраля 2022 года с металлопродукцией для стран Африки.

Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов.

Дополнение

Установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Первым этот путь прошел контейнеровоз JOSEPH SCHULTE 16 августа.

Напомним

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко 26 августа сообщил, что из акватории Одесского порта вышел Балкер PRIMUS.

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