В Минобновления подтвердили, что второе из заблокированных из-за войны судов вышло из порта и направляется по временному коридору
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министерство восстановления Украины подтвердило информацию, что второй из заблокированных из-за войны корабль вышел из Одесского порта и направляется по временному коридору. Речь идет о балкере PRIMUS, пишет УНН.
Цитата
“Балкер PRIMUS сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что судно находилось в порту с 20 февраля 2022 года с металлопродукцией для стран Африки.
Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов.
Дополнение
Установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Первым этот путь прошел контейнеровоз JOSEPH SCHULTE 16 августа.
Напомним
Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко 26 августа сообщил, что из акватории Одесского порта вышел Балкер PRIMUS.