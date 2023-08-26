З акваторії Одеського порту вийшло друге судно з моменту припинення «зернової угоди»
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні вранці з акваторії Одеського порту вийшов Балкер PRIMUS. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише УНН.
Завтра судно має прибути до болгарського порту Варна.
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«Балкер PRIMUS (ex POLARSTAR) вийшов з акваторії Одеського порту ATD: 2023-08-26 08:56 LT (UTC +3). Порт призначення вказаний BG VAR VARNA. Очікуваний час прибуття ETA: 2023-08-27 13:00 LT (UTC +3). Виводить з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA Pilot Vessel MMSI: 272085100», - зазначає Клименко.
Додає, що балкер прибув в Одесу 20 лютого 2022 року, і за цей час навіть встиг змінити власника і назву.
Додатково
PRIMUS має стати другим судном, яке вийшло з українського порту після того як рф в односторонньому порядку припинала зернову угоду.
На даний момент українська влада офіційно не підтверджувала вихід балкера з Одеси.