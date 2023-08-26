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Из акватории Одесского порта вышло второе судно с момента приостановки "зерновой сделки"

Киев • УНН

 • 1083521 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня утром из акватории Одесского порта вышел Балкер PRIMUS. Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, пишет УНН.

Завтра судно должно прибыть в болгарский порт Варна.

Цитата

“Балкер PRIMUS (ex POLARSTAR) вышел из акватории Одесского порта ATD: 2023-08-26 08:56 LT (UTC +3). Порт назначения указан BG VAR VARNA. Ожидаемое время прибытия ETA: 2023-08-27 13:00 LT (UTC +3). Выводит из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA Pilot Vessel MMSI: 272085100”, — отмечает Клименко.

Добавляет, что балкер прибыл в Одессу 20 февраля 2022 года, и за это время даже успел сменить владельца и название.

Дополнительно

PRIMUS должен стать вторым судном, которое вышло из украинского порта после того как рф в одностороннем порядке прекращала зерновое соглашение.

На данный момент украинские власти официально не подтверждали выход балкера из Одессы.

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