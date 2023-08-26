Из акватории Одесского порта вышло второе судно с момента приостановки "зерновой сделки"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня утром из акватории Одесского порта вышел Балкер PRIMUS. Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, пишет УНН.
Завтра судно должно прибыть в болгарский порт Варна.
Цитата
“Балкер PRIMUS (ex POLARSTAR) вышел из акватории Одесского порта ATD:
Добавляет, что балкер прибыл в Одессу 20 февраля 2022 года, и за это время даже успел сменить владельца и название.
Дополнительно
PRIMUS должен стать вторым судном, которое вышло из украинского порта после того как рф в одностороннем порядке прекращала зерновое соглашение.
На данный момент украинские власти официально не подтверждали выход балкера из Одессы.