Проблеми зі зберіганням та падіння цін: експерт про наслідки подальшого блокування українського агроекспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У разі, якщо після 15 вересня блокування експорту продукції українського АПК не буде знято, вітчизняні аграрії зіткнуться з подальшим зниженням цін на їх продукцію та з проблемами зберігання вже нового врожаю зернових та олійних культур. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
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“Перше — впадуть ціни, друге — не буде де зберігати. Ми будемо втрачати якість продукції й від цього мати додаткові втрати. Тобто, втрати від зниження ціни плюс втрати від того, що якість продукції може бути втраченою через неправильне зберігання”, — пояснив президент Української аграрної конфедерації.
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“Будуть знижуватися ціни на внутрішньому ринку. Окрім цього, буде великою проблемою зберігання — у нас залишилося біля 1,5 млн тонн збіжжя, яке ми не вивезли ще з минулого року й воно перейшло на цей рік. А ми вже збираємо новий врожай й якщо не будемо його експортувати, то проблеми у нас будуть”, — додав Леонід Козаченко.
За його словами, є можливість того, що значні обсяги зернових не будуть продані відразу й в аграріїв можуть виникнути проблеми зі зберіганням врожаю.
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“Воно (зерно — ред.) довго не може зберігатися в нестандартних умовах. Це повинні бути елеватори. У нас велика кількість портових елеваторів, куди б можна було завезти врожай й там тримати, але це зона ризику (через можливість обстрілів з боку рф, яка намагається знищити логістичну інфраструктуру України — ред.). Тому це є проблема”, — пояснив Леонід Козаченко.
Наразі, на думку президента УАК, треба шукати оперативне вирішення проблеми логістики та інструменти для збільшення підтримки вітчизняних агровиробників.
“Обов’язково — внутрішньої підтримки, збільшення дотацій для аграрного сектору. Дасть Бог, закінчиться війна і ми примножимо те, що маємо”, — резюмував Леонід Козаченко.
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Нагадаємо
Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.