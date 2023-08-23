Проблемы с хранением и падение цен: эксперт о последствиях дальнейшего блокирования украинского агроэкспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В случае, если после 15 сентября блокирование экспорта продукции украинского АПК не будет снято, отечественные аграрии столкнутся с дальнейшим снижением цен на их продукцию и с проблемами хранения уже нового урожая зерновых и масличных культур. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.
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“Первое — упадут цены, второе — не будет где хранить. Мы будем терять качество продукции и от этого иметь дополнительные потери. То есть, потери от снижения цены плюс потери от того, что качество продукции может быть утрачено из-за неправильного хранения”, — объяснил президент Украинской аграрной конфедерации.
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“Будут снижаться цены на внутреннем рынке. Кроме этого, будет большой проблемой хранения — у нас осталось около 1,5 млн тонн зерна, которое мы не вывезли еще с прошлого года и оно перешло на этот год. А мы уже собираем новый урожай и если не будем его экспортировать, то проблемы у нас будут”, — добавил Леонид Козаченко.
По его словам, есть возможность того, что значительные объемы зерновых не будут проданы сразу и у аграриев могут возникнуть проблемы с хранением урожая.
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“Оно (зерно — ред.) долго не может храниться в нестандартных условиях. Это должны быть элеваторы. У нас большое количество портовых элеваторов, куда бы можно было завезти урожай и там держать, но это зона риска (из-за возможности обстрелов с стороны рф, которая пытается уничтожить логистическую инфраструктуру Украины — ред.) Поэтому это есть проблема”, — объяснил Леонид Козаченко.
Сейчас, по мнению президента УАК, надо искать оперативное решение проблемы логистики и инструменты для увеличения поддержки отечественных агропроизводителей.
“Обязательно — внутренней поддержки, увеличение дотаций для аграрного сектора. Даст Бог, закончится война и мы приумножим то, что имеем”, — резюмировал Леонид Козаченко.
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Напомним
Члены общественного союза “Всеукраинский аграрный форум” ранее обратились с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры по полноценному возобновлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.