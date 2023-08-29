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Кулеба: Украина будет развивать альтернативный морской путь для экспорта зерна

Кулеба: Украина будет развивать альтернативный морской путь для экспорта зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет развивать и укреплять альтернативный морской путь для экспорта сельскохозяйственной продукции на фоне выхода рф из Черноморской зерновой инициативы в июле этого года. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной, пишет УНН.

Цитата

"Мы, безусловно, заинтересованы в восстановлении функционирования Черноморской зерновой инициативы. Но мы также, как государство, продемонстрировали, что есть альтернатива договоренностям с россией. Есть безопасный морской путь, которым из украинских портов вышло два корабля.

Этот путь не будет заложником российского шантажа. Он может быть развит, укреплен, и мы в частности проговорили, каким образом в дальнейшем этот путь можно развивать", - заявил Кулеба.

Детали

По словам министра, после выхода страны-агрессора из "зерновой сделки" наиболее пострадали украинские фермеры и потребители в Африке, Азии и других уязвимых странах.

"Это можно сказать самые большие жертвы российского зернового шантажа и российских голодных игр", - резюмировал он.

Со своей стороны, глава МИД Франции анонсировала специально встречу послов, присутствующих на Африканском континенте, чтобы донести до них "особый месседж" и совместно проанализировать негативные последствия российской агрессии в Украине для этого региона. Колонна также напомнила, что Франция неоднократно осуждала выход россии из зерновой инициативы, и заверила, что ее страна будет продолжать работать над ее восстановлением.

"На уровне Франции и ЕС мы продолжим принимать меры, чтобы восстановить экспорт украинского зерна, стабилизировать зерновые рынки и бороться за продовольственное постоянство и безопасность и противодействовать действиям россии", - отметила министр.

Напомним

27 августа из Одесского порта вышло второе из заблокированных из-за войны судов. Оно направляется по временному коридору в/из черноморских морских портов Украины.

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