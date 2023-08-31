Кулеба - иностранным партнерам: подумайте, как обезопасить альтернативный зерновой коридор

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Сентябрь – время для зерновой инициативы. Поэтому встреча лидеров рф и Турции, которая должна пройти в сентябре, - едва ли не последний шанс на возвращение Москвы к зерновой сделке. Об этом сказал во время неформальной встречи главных дипломатов стран ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“Сентябрь – важное время для черноморской зерновой инициативы и Формулы мира. Мы знаем, что в сентябре встретятся президенты Турции и россии, и это едва ли не последний шанс на возвращение москвы к зерновому соглашению. Параллельно мы разработали наш альтернативный морской маршрут, где корабли выходят из украинских портов и почти сразу входят в румынские территориальные воды. Это позволит нам экспортировать. Два корабля уже прошли по этому коридору”, — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что международным партнерам нужно подумать, как обезопасить этот зерновой коридор, пока корабли все еще находятся в территориальных водах Украины.

"Под помощью я имею в виду системы ПВО", - отметил министр.

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