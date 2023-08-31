Кулеба обговорив з міністрами ЄС реалізацію української "Формули миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, що обговорив з колегами з країн-членів ЄС у Толедо реалізацію української "Формули миру", пише УНН.
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"Українська формула миру є найбільшим і найамбітнішим дипломатичним починанням з часів створення архітектури безпеки після Другої світової війни. Ми активно працюємо разом над виконанням цього грандіозного завдання, яке ми обговорили сьогодні в Толедо з міністрами закордонних справ ЄС", - написав Кулеба у соцмережі X.
Доповнення
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомляв, що на неформальній зустрічі міністри закордонних справ ЄС обговорять, як сприяти закінченню війни проти України відповідно до "Формули миру" президента Володимира Зеленського.