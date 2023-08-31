Кулеба обговорив з міністрами ЄС реалізацію української "Формули миру"

Цитата

"Українська формула миру є найбільшим і найамбітнішим дипломатичним починанням з часів створення архітектури безпеки після Другої світової війни. Ми активно працюємо разом над виконанням цього грандіозного завдання, яке ми обговорили сьогодні в Толедо з міністрами закордонних справ ЄС", - написав Кулеба у соцмережі X.

Доповнення

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомляв, що на неформальній зустрічі міністри закордонних справ ЄС обговорять, як сприяти закінченню війни проти України відповідно до "Формули миру" президента Володимира Зеленського.