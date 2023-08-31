Міністри закордонних справ ЄС обговорять "Формулу миру", на зустрічі буде присутнім Кулеба - Боррель

Цитата

"Вчорашній день був більш військовим і оборонним, сьогодні – більш дипломатичним. Не просто про війну, а про те, як її закінчити з точки зору мирного плану, представленого президентом Зеленським. Потім ми подивимося на те, що відбувається у світі через російський вплив, наслідки війни та, звичайно, зосередимся на Нігері та Сахелі", - сказав головний дипломат ЄС.

Деталі

Він повідомив, що Кулеба особисто візьме участь у дискусіях та поінформує міністрів про ситуацію в Україні, а також про переговори у Джидді, Нью-Йорку, і як ЄС може просувати "Формулу миру".

Нагадаємо

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у середу, що запропонував країнам-членам блоку, аби до кінця року 40 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання у межах навчальної місії ЄС EUMAM.





