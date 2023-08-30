Боррель запропонував ЄС підготувати у межах навчальної місії 40 тис. українських військових до кінця року

Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Толедо заявив, що один з "інструментів, на якому зосереджували свою увагу" учасники зустрічі, була навчальна місія EUMAM.

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"Ця місія мала реальний вплив і була реалізована з безпрецедентною швидкістю. Ця місія вже підготувала 25 000 українських солдатів. (...) І я запропонував міністрам підвищити ціль місії до 40 000 українських військових, для проходження підготовки до кінця року", - сказав голова дипломатії ЄС.

Довідково

Місія з військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) має на меті сприяння зміцненню військового потенціалу ЗСУ з ефективного ведення воєнних дій, аби допомогти Україні відстояти свою територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, ефективно забезпечувати свій суверенітет і захищати мирних жителів.