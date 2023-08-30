Боррель предложил ЕС подготовить в рамках учебной миссии 40 тыс. украинских военных до конца года

Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Толедо заявил, что один из "инструментов, на котором сосредотачивали своё внимание" участники встречи, была учебная миссия EUMAM.

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"Эта миссия имела реальное влияние и была реализована с беспрецедентной скоростью. Эта миссия уже подготовила 25 000 украинских солдат (...) И я предложил министрам повысить цель миссии до 40 000 украинских военных, для прохождения подготовки до конца года", - сказал глава дипломатии ЕС.

Справочно

Миссия по военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) имеет целью содействие укреплению военного потенциала ВСУ по эффективному ведению военных действий, чтобы помочь Украине отстоять свою территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, эффективно обеспечивать свой суверенитет и защищать мирных жителей.