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Министры иностранных дел ЕС обсудят "Формулу мира", на встрече будет присутствовать Кулеба - Боррель

Киев • УНН

 • 499787 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. На неформальной встрече министры иностранных дел ЕС обсудят как способствовать окончанию войны против Украины в соответствии с "Формулой мира" президента Владимира Зеленского. В обсуждениях также примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в Толедо, сообщил на брифинге Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата

"Вчерашний день был более военным и оборонительным, сегодня – более дипломатическим. Не просто о войне, а о том, как ее закончить с точки зрения мирного плана, представленного президентом Зеленским. Затем мы посмотрим на то, что происходит в мире из-за российского влияния, последствия войны и, конечно, сосредоточимся на Нигере и Сахеле", - сказал главный дипломат ЕС.

Детали

Он сообщил, что Кулеба лично примет участие в дискуссиях и проинформирует министров о ситуации в Украине, а также о переговорах в Джидде, Нью-Йорке, и как ЕС может продвигать "Формулу мира".

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в среду, что предложил странам-членам блока, чтобы до конца года 40 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках учебной миссии ЕС EUMAM.



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