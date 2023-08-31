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Кулеба обсудил с министрами ЕС реализацию украинской "Формулы мира"

Кулеба обсудил с министрами ЕС реализацию украинской "Формулы мира"

Киев • УНН

 • 428870 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, что обсудил с коллегами из стран-членов ЕС в Толедо реализацию украинской "Формулы мира", пишет УНН.

Цитата

"Украинская формула мира является крупнейшим и самым амбициозным дипломатическим начинанием со времен создания архитектуры безопасности после Второй мировой войны. Мы активно работаем вместе над выполнением этой грандиозной задачи, которую мы обсудили сегодня в Толедо с министрами иностранных дел ЕС", - написал Кулеба в соцсети X.

Дополнение

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщал, что на неформальной встрече министры иностранных дел ЕС обсудят, как способствовать окончанию войны против Украины в соответствии с "Формулой мира" президента Владимира Зеленского. 

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