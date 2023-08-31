"Дипломатическое контрнаступление": Кулеба рассказал, о чем договорился с главами МИД Евросоюза в Толедо

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"У нас был очень содержательный разговор с министрами, и главный вывод, который я могу сделать - это то, что будет много важных решений, которые Украина и ЕС сделают реальностью с сегодняшнего дня до декабря. И я думаю, что мы можем говорить о дипломатическом контрнаступлении, который мы продолжаем. Потому что есть энергия, есть воля, понимание того, что и как нужно делать среди министров ЕС", - заявил Кулеба.

Детали

Министр подчеркнул, что Украина хочет закончить этот год открытием переговоров о ее вступлении в ЕС: "Мы хотим завершить год с очень амбициозным достижением, каково решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении с Украиной. Это возможно, мы движемся в этом направлении".

Кулеба выразил благодарность Испании, в частности министру иностранных дел Хосе Мануэлю Альбаресу, который дал обещание руководить этим процессом "самым конструктивным и ориентированным на результат способом", а также за поддержку Киева с начала полномасштабного вторжения россии.

Кроме того, украинским министр рассказал, что во время встречи договорились координировать шаги и общение со странами Азии, Африки, Южной Америки, чтобы привлечь их к "Формуле мира". Евросоюз и Украина также продолжат укреплять инициативу "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), чтобы предоставлять африканским и азиатским странам зерно в форме гуманитарной помощи. Они обсудили работу "зернового коридора" и как содействовать продолжению Черноморской зерновой инициативы.

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"Сегодня мы договорились о том, как мы будем расширять наземные коридоры, и я благодарен, что комиссия готова это сделать. Украина также считает, и я обратился к странам-членам, что альтернативный зерновой морской коридор без привлечения россии возможен. Мы должны сделать так, чтобы он функционировал устойчивым способом, мы можем достичь этого вместе", - сказал Кулеба.

Также министры договорились продолжать работу над трибуналом, чтобы привлечь Россию к ответственности: "Я очень благодарен за интерес, который проявили страны-члены ЕС в удвоении усилий по возвращению украинских детей, насильственно депортированных или похищенных Россией".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, что обсудил с коллегами из стран-членов ЕС в Толедо реализацию украинской "Формулы мира".