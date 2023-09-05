Кулеба поздравил в должности новую руководительницу МИД Нидерландов

Цитата

«Поздравляем Ханке Брейнс Слот с назначением министром иностранных дел Нидерландов. У нас замечательные двусторонние отношения. Я с нетерпением жду совместной работы, чтобы приблизить победу Украины, обеспечить ответственность за российские преступления и защитить наши общие ценности», — написал Кулеба.

Детали

Новой главой Министерства иностранных дел Нидерландов стала Ханке Брейнс Слот. Ранее она возглавляла МВД страны.

Её назначение произошло после того, как 1 сентября Вопке Хукстра покинул пост министра иностранных дел Нидерландов.

Решение о назначении нового главы МИД вступает в силу с 5 сентября.

Известно, что Ханке Брейнс Слот была назначена министром внутренних дел и отношений Нидерландов в правительстве Рютте в январе 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дипломатическое контрнаступление": Кулеба рассказал, о чем договорился с главами МИД Евросоюза в Толедо