Зеленский рассказал, каким видит трибунал над рф

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“Это сложная миссия. Чтобы осудить за первичное преступление — преступление агрессии, нужно иметь опять-таки единство. Оно нам очень нужно. Но это сложно, чтобы лидеры разных государств мира поддержали трибунал, который осудит лидера другого государства. Даже если оно войной пошло против свободы и людей другого государства”, — сказал Президент Украины во время онлайн-встречи со студентами ведущих университетов Нидерландов.

Отвечая на вопрос о том, каким Зеленский видит оптимальный формат специального международного трибунала по преступлению агрессии рф против Украины, он отметил, что это должен быть трибунал, который приведет к реальному приговору для всех убийц, и российского руководства, которое отдавало соответствующие позорные приказы.

Президент также напомнил, что Украина предложила Формулу мира, на базе которой хочет объединить цивилизованный мир. Владимир Зеленский убежден, что эффективность любого давления на государство-агрессора зависит прежде всего от уровня единства стран мира.

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В качестве показательного примера единства, глава украинского государства напомнил о Черноморской зерновой инициативе. Он подчеркнул, что ее удалось реализовать, именно благодаря мощной работе Организации Объединенных Наций. В то же время когда ООН ослабила давление на россию, рф сразу вышла из соответствующих договоренностей.

Владимир Зеленский также считает, что с точки зрения безопасности присоединение Украины к Европейскому Союзу будет справедливым решением и выигрышем для всех стран — членов ЕС, поскольку такой мощной армии, как украинская, сегодня нет как минимум на востоке Европы.

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Сейчас Украина имеет уникальный опыт в защите киберпространства и энергетической инфраструктуры, тренировочных миссиях и учениях. К тому же Украина даже в условиях войны остается гарантом продовольственной безопасности, готова помогать Европе так же как и странам Африканского континента и азиатским государствам.

Выступление главы украинского государства слушали студенты Лейденского университета, Университета Амстердама и Гаагского университета прикладных наук.