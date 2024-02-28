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Збройні сили США скорочують 24 тисячі робочих місць: зміни відбуваються на тлі нестачі призовників

Київ • УНН

 • 24025 перегляди

Армія США скорочує свою чисельність на 24 000 солдатів, або майже на 5%, через труднощі з набором і мінливе середовище безпеки.

Збройні сили США скорочують 24 тисячі робочих місць: зміни відбуваються на тлі нестачі призовників

Армія США скорочує чисельність своїх збройних сил приблизно на 24 000 осіб, або майже на 5%, на тлі нестачі призовників та труднощами із залученням достатньої кількості солдатів для заповнення всіх вакансій.

Про це передає УНН із посиланням на ABC News та The Hill.

Деталі

Через нестачу персоналу Пентагон зараз коригує цільову чисельність військ з 494 000 солдатів до 470 000. Зараз в армії США працює 445 000 солдатів.

В армія США кажуть, що багато з вакансій сьогодні вже не потрібні. Метою реорганізації є "створення нових можливостей і відновлення балансу в структурі сил".

У майбутньому армія США "все ще потребуватиме можливостей", пов'язаних з боротьбою з повстанцями і тероризмом, але "у світлі мінливого середовища безпеки і мінливих характеристик війни армія переорієнтовується на широкомасштабну боротьбу з технологічно розвиненими арміями

- йдеться в документі.

Разом з тим, у Пентагоні планують спеціально підготуватися до майбутніх викликів, маючи меншу структуру персоналу.

Повідомляється, що 7,5 тисячі співробітників мають бути набрані у сферах ППО та БПЛА. Також планується створити нові оперативні групи для ведення кібервійни, розвідки та нанесення повітряних ударів дальньої дії.

Три з цих оперативних груп будуть підпорядковані Тихоокеанському командуванню Сухопутних військ США - а Індо-Тихоокеанський театр вважається найбільш важливим для національної безпеки в найближчі роки - одна буде підпорядкована Європейсько-Африканському командуванню Сухопутних військ США, а остання, найімовірніше, буде зосереджена на Центральному командуванні США на Близькому Сході, пише The Hill.

Нагадаємо

Збройні сили Великої Британії знову зосередяться на підготовці до окопної війни, орієнтуючись на тактику боїв між росією та Україною.

Французький уряд стикається з труднощами у залученні 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні через значне скорочення видатків.

Громадяни України, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримають нові гуманітарні паролі строком до 2 років.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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