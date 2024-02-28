Збройні сили США скорочують 24 тисячі робочих місць: зміни відбуваються на тлі нестачі призовників

Армія США скорочує чисельність своїх збройних сил приблизно на 24 000 осіб, або майже на 5%, на тлі нестачі призовників та труднощами із залученням достатньої кількості солдатів для заповнення всіх вакансій.

Про це передає УНН із посиланням на ABC News та The Hill.

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Через нестачу персоналу Пентагон зараз коригує цільову чисельність військ з 494 000 солдатів до 470 000. Зараз в армії США працює 445 000 солдатів.

В армія США кажуть, що багато з вакансій сьогодні вже не потрібні. Метою реорганізації є "створення нових можливостей і відновлення балансу в структурі сил".

У майбутньому армія США "все ще потребуватиме можливостей", пов'язаних з боротьбою з повстанцями і тероризмом, але "у світлі мінливого середовища безпеки і мінливих характеристик війни армія переорієнтовується на широкомасштабну боротьбу з технологічно розвиненими арміями - йдеться в документі.

Разом з тим, у Пентагоні планують спеціально підготуватися до майбутніх викликів, маючи меншу структуру персоналу.

Повідомляється, що 7,5 тисячі співробітників мають бути набрані у сферах ППО та БПЛА. Також планується створити нові оперативні групи для ведення кібервійни, розвідки та нанесення повітряних ударів дальньої дії.

Три з цих оперативних груп будуть підпорядковані Тихоокеанському командуванню Сухопутних військ США - а Індо-Тихоокеанський театр вважається найбільш важливим для національної безпеки в найближчі роки - одна буде підпорядкована Європейсько-Африканському командуванню Сухопутних військ США, а остання, найімовірніше, буде зосереджена на Центральному командуванні США на Близькому Сході, пише The Hill.

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