Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников

Армия США сокращает численность своих вооруженных сил примерно на 24 000 человек, или почти на 5%, на фоне нехватки призывников и трудностями с привлечением достаточного количества солдат для заполнения всех вакансий.

Об этом передает УНН со ссылкой на ABC News и The Hill.

Детали

Из-за нехватки персонала Пентагон сейчас корректирует целевую численность войск с 494 000 солдат до 470 000. Сейчас в армии США работает 445 000 солдат.

В армия США говорят, что многие из вакансий сегодня уже не нужны. Целью реорганизации является "создание новых возможностей и восстановление баланса в структуре сил".

В будущем армия США "все еще будет нуждаться в возможностях", связанных с борьбой с повстанцами и терроризмом, но "в свете меняющейся среды безопасности и меняющихся характеристик войны армия переориентируется на широкомасштабную борьбу с технологически развитыми армиями - говорится в документе.

Вместе с тем, в Пентагоне планируют специально подготовиться к будущим вызовам, имея меньшую структуру персонала.

Сообщается, что 7,5 тысячи сотрудников должны быть набраны в сферах ПВО и БПЛА. Также планируется создать новые оперативные группы для ведения кибервойны, разведки и нанесения воздушных ударов дальнего действия.

Три из этих оперативных групп будут подчинены Тихоокеанскому командованию Сухопутных войск США - а Индо-Тихоокеанский театр считается наиболее важным для национальной безопасности в ближайшие годы - одна будет подчинена Европейско-Африканскому командованию Сухопутных войск США, а последняя, вероятнее всего, будет сосредоточена на Центральном командовании США на Ближнем Востоке, пишет The Hill.

Напомним,

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