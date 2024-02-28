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Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников

Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 16:52  •  4570 просмотра

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Армия США сокращает свою численность на 24 000 солдат, или почти на 5%, из-за трудностей с набором и меняющейся среды безопасности.

Армия США сокращает численность своих вооруженных сил примерно на 24 000 человек, или почти на 5%, на фоне нехватки призывников и трудностями с привлечением достаточного количества солдат для заполнения всех вакансий.

Об этом передает УНН со ссылкой на ABC News и The Hill.

Детали

Из-за нехватки персонала Пентагон сейчас корректирует целевую численность войск с 494 000 солдат до 470 000. Сейчас в армии США работает 445 000 солдат.

В армия США говорят, что многие из вакансий сегодня уже не нужны. Целью реорганизации является "создание новых возможностей и восстановление баланса в структуре сил".

В будущем армия США "все еще будет нуждаться в возможностях", связанных с борьбой с повстанцами и терроризмом, но "в свете меняющейся среды безопасности и меняющихся характеристик войны армия переориентируется на широкомасштабную борьбу с технологически развитыми армиями

- говорится в документе.
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Вместе с тем, в Пентагоне планируют специально подготовиться к будущим вызовам, имея меньшую структуру персонала.

Сообщается, что 7,5 тысячи сотрудников должны быть набраны в сферах ПВО и БПЛА. Также планируется создать новые оперативные группы для ведения кибервойны, разведки и нанесения воздушных ударов дальнего действия.

Три из этих оперативных групп будут подчинены Тихоокеанскому командованию Сухопутных войск США - а Индо-Тихоокеанский театр считается наиболее важным для национальной безопасности в ближайшие годы - одна будет подчинена Европейско-Африканскому командованию Сухопутных войск США, а последняя, вероятнее всего, будет сосредоточена на Центральном командовании США на Ближнем Востоке, пишет The Hill.

Напомним,

Вооруженные силы Великобритании снова сосредоточатся на подготовке к окопной войне, ориентируясь на тактику боев между Россией и Украиной.

Французское правительство сталкивается с трудностями в привлечении 3 миллиардов евро на военную помощь Украинеи из-за значительного сокращения расходов.

Граждане Украины, срок пребывания которых на территории Соединенных Штатов по гуманитарным паролям заканчивается в этом году, получат новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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