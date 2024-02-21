Франція стикається з труднощами у пошуку коштів на пакет допомоги Україні через значне скорочення видатків - Bloomberg

Великі скорочення видатків призвели до того, що французький уряд докладає зусиль, щоб зібрати фінансування для пакету військової допомоги Україні обсягом 3 мільярдів євро, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Міністерствам оборони, закордонних справ та фінансів буде запропоновано перенаправити кошти та знайти заощадження для оплати обладнання, починаючи від ракет і закінчуючи артилерією, повідомили джерела, знайомі з питанням, не вдаючись до подробиць, оскільки обговорення продовжуються.

Запаси уряду країни обмежені після того, як він знизив прогноз ВВП на 2024 рік і заявив, що йому необхідно заощадити 10 мільярдів євро для виконання зобов'язань щодо скорочення бюджетного дефіциту. І воно пообіцяло дороговартісні заходи допомоги фермерам, які протестують проти зростання цін, дешевого імпорту та бюрократичної тяганини.

Фінансування останньої підтримки необхідно буде знайти без внесення офіційних змін до цьогорічного бюджету, сказали люди, які попросили не називати їх імені, які обговорюють конфіденційне планування. Одне із джерел додало, що 400 мільйонів євро, виділених на фінансування збройних сил до 2027 року, не включають можливості для надання додаткової допомоги, що ускладнює завдання. Представник Міністерства оборони Франції не одразу відповів на прохання про коментарі.

Францію також критикували за відсутність прозорості в її допомозі Україні, що призвело до звинувачень у тому, що вона не робить так багато, як європейські партнери та партнери по НАТО.

Опубліковані в п'ятницю дані показали, що Франція витратила 3,8 мільярда євро на підтримку, включаючи зенітно-ракетні комплекси SAMP-T, самохідні гаубиці Caesar, бронемашини AMX 10 та ракети SCALP.

"Усе це вже дуже багато, але ми сповнені рішучості зробити ще більше", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, оголошуючи про новий пакет заходів у Парижі в п'ятницю, стоячи поряд з українським лідером Володимиром Зеленським. Франція вперше назвала цифри своєї допомоги.

Крістоф Требеш, економіст німецького Кільського інституту, який відслідковує допомогу Україні, сказав Bloomberg, що Франція має бути більш прозорою у своїх постачаннях зброї, хоча він похвалив нещодавні кроки щодо надання більшої кількості інформації.

Європейські країни вивчають нові способи стимулювання оборонної промисловості континенту та доставки зброї до України, включаючи спільні запозичення. Цю ідею підтримали Макрон та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Хоча це, ймовірно, зустріне опір з боку агресивніших у фінансовому плані країн, таких як Нідерланди та Німеччина, ситуація з затримкою в США з наданням Україні військової допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів та перспектива перемоги Дональда Трампа на листопадових виборах надали нового імпульсу цій ідеї, пише видання.

Доповнення

Макрон підписав двосторонню угоду про безпеку з Україною у п'ятницю. Це було зроблено вслід за аналогічною угодою, укладеною раніше того ж дня з Німеччиною і минулого місяця з Великою Британією про надання довгострокової підтримки Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про додатковий пакет ППО та артилерії на суму близько 1,1 мільярда євро. Лідери Франції та Німеччини заявили, що не відмовляться від підтримки України.