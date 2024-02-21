Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg

Большие сокращения расходов привели к тому, что французское правительство прилагает усилия, чтобы собрать финансирование для пакета военной помощи Украине в размере 3 миллиардов евро, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерствам обороны, иностранных дел и финансов будет предложено перенаправить средства и найти сбережения для оплаты оборудования, начиная от ракет и заканчивая артиллерией, сообщили источники, знакомые с вопросом, не вдаваясь в подробности, поскольку обсуждения продолжаются.

Запасы правительства страны ограничены после того, как оно снизило прогноз ВВП на 2024 год и заявило, что ему необходимо сэкономить 10 миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита. И оно пообещало дорогостоящие меры помощи фермерам, которые протестуют против роста цен, дешевого импорта и бюрократической волокиты.

Финансирование последней поддержки необходимо будет найти без внесения официальных изменений в бюджет этого года, сказали люди, попросившие не называть их имени, которые обсуждают конфиденциальное планирование. Один из источников добавил, что 400 миллионов евро, выделенных на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не включают возможности для предоставления дополнительной помощи, что усложняет задачу. Представитель Министерства обороны Франции не сразу ответил на просьбу о комментариях.

Францию также критиковали за отсутствие прозрачности в ее помощи Украине, что привело к обвинениям в том, что она не делает так много, как европейские партнеры и партнеры по НАТО.

Опубликованные в пятницу данные показали, что Франция потратила 3,8 миллиарда евро на поддержку, включая зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, самоходные гаубицы Caesar, бронемашины AMX 10 и ракеты SCALP.

"Все это уже очень много, но мы полны решимости сделать еще больше", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, объявляя о новом пакете мер в Париже в пятницу, стоя рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским. Франция впервые назвала цифры своей помощи.

Кристоф Требеш, экономист немецкого Кильского института, который отслеживает помощь Украине, сказал Bloomberg, что Франция должна быть более прозрачной в своих поставках оружия, хотя он похвалил недавние шаги по предоставлению большего количества информации.

Европейские страны изучают новые способы стимулирования оборонной промышленности континента и доставки оружия в Украину, включая совместные заимствования. Эту идею поддержали Макрон и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Хотя это, вероятно, встретит сопротивление со стороны более агрессивных в финансовом плане стран, таких как Нидерланды и Германия, ситуация с задержкой в США с предоставлением Украине военной помощи на сумму более 60 миллиардов долларов и перспектива победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах придали новый импульс этой идее, пишет издание.

Дополнение

Макрон подписал двустороннее соглашение о безопасности с Украиной в пятницу. Это было сделано вслед за аналогичным соглашением, заключенным ранее в тот же день с Германией и в прошлом месяце с Великобританией о предоставлении долгосрочной поддержки Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о дополнительном пакете ПВО и артиллерии на сумму около 1,1 миллиарда евро. Лидеры Франции и Германии заявили, что не откажутся от поддержки Украины.