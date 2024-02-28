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Українцям у США продовжили можливість перебування в країні: що відомо

Київ • УНН

 • 25985 перегляди

Громадяни України, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримають нові гуманітарні паролі строком до 2 років

Українцям у США продовжили можливість перебування в країні: що відомо

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити можливість перебування українців за гуманітарними паролями строком до 2 років. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає УНН.

Вдячна Міністерству національної безпеки США за сьогоднішнє рішення, що надає можливість громадянам України, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років

- написала Маркарова у соцмережах.

За її словами, право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою "Uniting for Ukraine" (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

"Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих росією", - вказала посол.

Польща продовжила легальне перебування українських біженців до червня 2024 року03.02.24, 05:03 • 98457 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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