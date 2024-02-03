Польща продовжила легальне перебування українських біженців до червня 2024 року

Сейм Польщі продовжив легальне перебування біженців з України на своїй території до червня 2024 року включно. Про це повідомили видання PAP, передає УНН.

Деталі

Проєкт передбачає продовження терміну, протягом якого перебування українців вважається законним, якщо вони прибули у Польщу до 30 червня 2024 року йдеться у повідомленні.

Також планується продовжити термін дії документів на проживання до настання цієї дати.

Контекст

Досі спеціальний закон давав українцям право на 18 місяців легального проживання в Польщі.

Шотландія припиняє сплачувати за житло для біженців з України