Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года

Сейм Польши продлил легальное пребывание беженцев из Украины на своей территории до июня 2024 года включительно. Об этом сообщили издание PAP, передает УНН.

Детали

Проект предусматривает продление срока, в течение которого пребывание украинцев считается законным, если они прибыли в Польшу до 30 июня 2024 года говорится в сообщении.

Также планируется продлить срок действия документов на проживание до наступления этой даты.

Контекст

До сих пор специальный закон давал украинцам право на 18 месяцев легального проживания в Польше.

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