Украинцам в США продлили возможность пребывания в стране: что известно

Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям сроком до 2 лет. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Благодарна Министерству национальной безопасности США за сегодняшнее решение, предоставляющее возможность гражданам Украины, срок пребывания которых на территории Соединенных Штатов по гуманитарным паролям заканчивается в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет - написала Маркарова в соцсетях.

По ее словам, право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили как украинцы, прибывшие в США по программе "Uniting for Ukraine" (U4U), так и граждане, которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.

"Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно выехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных россией", - указала посол.

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