Британська армія відновлює навчання тактиці ведення окопної війни

Збройні сили Великої Британії знову зосередяться на підготовці до окопної війни, орієнтуючись на тактику боїв між росією та Україною. Про це британські офіцери розповіли виданню Business Insider, пише УНН.

Елементи окопування завжди були частиною навчання, але тепер ми знову зосереджуємося на тому, як еволюціонувала окопна війна. Зрозуміло, що окопна війна існує вже більше століття. І, можливо, з певної точки зору вона відійшла в історію, але тепер вона знову в центрі уваги, особливо якщо додати до цього загрозу безпілотників,