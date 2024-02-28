Британська армія відновлює навчання тактиці ведення окопної війни
Київ • УНН
Британська армія зосередиться на тактиці окопної війни, орієнтуючись на тактику боїв між росією та Україною.
Збройні сили Великої Британії знову зосередяться на підготовці до окопної війни, орієнтуючись на тактику боїв між росією та Україною. Про це британські офіцери розповіли виданню Business Insider, пише УНН.
Елементи окопування завжди були частиною навчання, але тепер ми знову зосереджуємося на тому, як еволюціонувала окопна війна. Зрозуміло, що окопна війна існує вже більше століття. І, можливо, з певної точки зору вона відійшла в історію, але тепер вона знову в центрі уваги, особливо якщо додати до цього загрозу безпілотників,
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За словами британських офіцерів безпілотники стали визначальною особливістю війни в Україні. Вони контролюють поле бою настільки щільно, що солдатам часто важко пересуватися, не потрапивши під обстріл. Вони зауважили, що окопи — це одне з небагатьох місць, де солдати можуть безпечно сховатися від цієї загрози.
Підполковник Вілсон зазначив, що останніми десятиліттями Британія стикалася з таким ворогом, як повстанці в Іраку та Афганістані, тож навчання солдатів було зосереджено на боротьбі з повстанцями, де окопи не мають сенсу.
Програму навчання українських солдатів на британських полігонах тепер теж зосереджено в першу чергу на тактиці окопних боїв. Британські офіцери кажуть, що ці тренування є взаємовигідною вправою: українські новобранці отримують необхідні базові навички, а британці – безцінні поради щодо боротьби з росією.
За словами ще одного британського підполковника на прізвище Девідсон, Британія та інші країни-партнери, які допомагали у навчанні українців, швидко зрозуміли, що мають "застарілу доктрину" щодо окопної війни. За його словами, українці швидко звернули увагу на це, і Велика Британія змінила свою програму навчання.
Ми вчимося від них стільки ж, скільки вони від нас,
Видання зауважує, що інші члени НАТО також навчають свої війська окопній війні, посилаючись саме на досвід війни в Україні.
Нагадаємо
Від початку повномасштабного російського вторгнення Велика Британія підготувала вже понад 30 000 українських солдатів.