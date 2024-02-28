Британская армия возобновляет обучение тактике ведения окопной войны
Британская армия сосредоточится на тактике окопной войны, ориентируясь на тактику боев между россией и Украиной.
Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"
Туск раскритиковал Фицо за то, что он выступает против военной помощи Украине, предположив, что без такой помощи российская граница продвинется дальше.
Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ
Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответов чат-ботов Google.
Бывшую чиновницу Минагрополитики, которую разоблачили на взятке, приговорили к 8 годам тюрьмы
Бывший руководитель департамента министерства аграрной политики Украины приговорен к 8 годам заключения за получение взятки в размере 150 000 долларов США.
Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь
Президент Зеленский посещает Тирану, Албания, чтобы встретиться с премьер-министром Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку мирных усилий Украины и их общий путь к евроатлантической интеграции.
В Албании выпустили почтовую марку, посвященную Украине
Албания выпустила почтовую марку в поддержку Украины под названием "УКРАИНА: неизменная красота более 1500 лет".
"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок
Гуменюк сообщила, что в то время, как российские войска в районе Крынок в Херсонской области продолжают штурмы без бронетехники, украинские воины готовы отвоевать позиции и расширить плацдарм.
россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов
российская армия обстреляла пять населенных пунктов в Сумской области, осуществив более 40 взрывов из минометов и артиллерии ночью и утром.
Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения
российская армия обстреляла три общины в Николаевской области, повредив здания и рыболовное судно, но обошлось без жертв.
Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов
Фрегат ВМС Германии "Гессен" успешно атаковал и сбил два беспилотника во время атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море 27 февраля. Это была его первая боевая операция.