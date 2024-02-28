Британская армия возобновляет обучение тактике ведения окопной войны

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  125244 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  150137 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  142508 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  162036 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  177058 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  164411 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  160079 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  151197 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  140550 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  151211 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская армия возобновляет обучение тактике ведения окопной войны

Британская армия сосредоточится на тактике окопной войны, ориентируясь на тактику боев между россией и Украиной.

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Британская армия возобновляет обучение тактике ведения окопной войны

Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Туск раскритиковал Фицо за то, что он выступает против военной помощи Украине, предположив, что без такой помощи российская граница продвинется дальше.

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Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответов чат-ботов Google.

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Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ

Бывшую чиновницу Минагрополитики, которую разоблачили на взятке, приговорили к 8 годам тюрьмы

Бывший руководитель департамента министерства аграрной политики Украины приговорен к 8 годам заключения за получение взятки в размере 150 000 долларов США.

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Бывшую чиновницу Минагрополитики, которую разоблачили на взятке, приговорили к 8 годам тюрьмы

Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь

Президент Зеленский посещает Тирану, Албания, чтобы встретиться с премьер-министром Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку мирных усилий Украины и их общий путь к евроатлантической интеграции.

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Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь

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Албания выпустила почтовую марку в поддержку Украины под названием "УКРАИНА: неизменная красота более 1500 лет".

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В Албании выпустили почтовую марку, посвященную Украине

"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

Гуменюк сообщила, что в то время, как российские войска в районе Крынок в Херсонской области продолжают штурмы без бронетехники, украинские воины готовы отвоевать позиции и расширить плацдарм.

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"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

российская армия обстреляла пять населенных пунктов в Сумской области, осуществив более 40 взрывов из минометов и артиллерии ночью и утром.

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россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения

российская армия обстреляла три общины в Николаевской области, повредив здания и рыболовное судно, но обошлось без жертв.

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Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения

Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов

Фрегат ВМС Германии "Гессен" успешно атаковал и сбил два беспилотника во время атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море 27 февраля. Это была его первая боевая операция.

Новости Мира •   •  11684 просмотра
Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов