Британская армия возобновляет обучение тактике ведения окопной войны

Вооруженные силы Великобритании снова сосредоточатся на подготовке к окопной войне, ориентируясь на тактику боев между россией и Украиной. Об этом британские офицеры рассказали изданию Business Insider, пишет УНН.

Элементы окопа всегда были частью обучения, но теперь мы снова сосредотачиваемся на том, как эволюционировала окопная война. Понятно, что окопная война существует уже более века. И, возможно, с определенной точки зрения она отошла в историю, но теперь она снова в центре внимания, особенно если добавить к этому угрозу беспилотников, - заявил подполковник Уилсон, который командует процессами обучения украинцев на британских полигонах.

Детали

По словам британских офицеров беспилотники стали определяющей особенностью войны в Украине. Они контролируют поле боя настолько плотно, что солдатам часто трудно передвигаться, не попав под обстрел. Они отметили, что окопы - это одно из немногих мест, где солдаты могут безопасно спрятаться от этой угрозы.

Подполковник Уилсон отметил, что в последние десятилетия Британия сталкивалась с таким врагом, как повстанцы в Ираке и Афганистане, поэтому обучение солдат было сосредоточено на борьбе с повстанцами, где окопы не имеют смысла.

Программа обучения украинских солдат на британских полигонах теперь тоже сосредоточена в первую очередь на тактике окопных боев. Британские офицеры говорят, что эти тренировки являются взаимовыгодным упражнением: украинские новобранцы получают необходимые базовые навыки, а британцы - бесценные советы по борьбе с россией.

По словам еще одного британского подполковника по фамилии Дэвидсон, Великобритания и другие страны-партнеры, которые помогали в обучении украинцев, быстро поняли, что имеют "устаревшую доктрину" относительно окопной войны. По его словам, украинцы быстро обратили внимание на это, и Великобритания изменила свою программу обучения.

Мы учимся от них столько же, сколько они от нас, - говорит Дэвидсон о тренировках украинских новобранцев.

Издание отмечает, что другие члены НАТО также обучают свои войска окопной войне, ссылаясь именно на опыт войны в Украине.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения Великобритания подготовила уже более 30 000 украинских солдат.