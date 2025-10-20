Збройні Сили Литви отримали перші вертольоти Black Hawk зі США
Збройні сили Литви отримали перші вертольоти UH-60M Black Hawk, замовлені у Сполучених Штатів у 2020 році. Ці гелікоптери підвищать тактичну мобільність і бойову підтримку сухопутних військ країни.
Литовські Збройні сили повідомили про отримання перших вертольотів UH-60M Black Hawk, замовлених у Сполучених Штатів. Про це пресслужба литовського війська повідомила у Facebook, передає УНН.
Деталі
Збройні сили Литви показали фото перших литовських вертольотів UH-60M.
Перші „Чорні яструби" Литовської армії. Перші з триколором і Хрестом Вітіса
Литва закупила гелікоптери UH-60 Black Hawk у 2020 році.
У 2024-му на авіабазі в Шяуляї відкрили ангар для їхнього зберігання, технічного обслуговування та ремонту.
Ці гелікоптери мають підвищити тактичну мобільність і бойову підтримку сухопутних військ, а також зміцнити здатність країни швидко реагувати на потенційні загрози та надзвичайні ситуації.
Нагадаємо
Чеські волонтери з ініціативи Darek pro Putina передали Україні гелікоптер Black Hawk UH-60. Понад 20 тисяч людей долучилися до збору коштів на нього.
