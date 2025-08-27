Гелікоптер Black Hawk, на який збирали кошти чехи, вже в Україні (фото)

$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 34645 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 68209 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 46196 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 107838 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136249 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134377 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55232 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152185 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63105 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56466 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Загадковий промінь світла в небі над Україною: астроном пояснив, що це було
26 серпня, 12:23 • 5216 перегляди
Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"
26 серпня, 12:31 • 7856 перегляди
Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні
26 серпня, 13:00 • 6890 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
26 серпня, 13:17 • 59028 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
26 серпня, 14:05 • 37800 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 34642 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
26 серпня, 14:05 • 37837 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 107837 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134377 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 166618 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків
17:52 • 3536 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
26 серпня, 13:17 • 59062 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
26 серпня, 10:03 • 110833 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
26 серпня, 06:39 • 133249 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33 • 61457 перегляди
Гелікоптер Black Hawk, на який збирали кошти чехи, вже в Україні (фото)

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Чеські волонтери з ініціативи Darek pro Putina передали Україні гелікоптер Black Hawk UH-60. Понад 20 тисяч людей долучилися до збору коштів на нього.

Гелікоптер Black Hawk, на який збирали кошти чехи, вже в Україні (фото)

Гелікоптер Black Hawk UH-60, кошти на який збирали чеські волонтери, передали Україні. Про це в соцмережі X у вівторок, 26 серпня, написала чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina (Подарунок для путіна), передає УНН.

Деталі

На своїй сторінці у соціальній мережі Х чеські активісти опублікували фотографії Black Hawk в Україні, й подякували понад 20 тисячам людей, які долучились до збору коштів на гелікоптер.

"Сьогодні (26 серпня) Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", - йдеться у дописі.

Активісти також повідомили, що гелікоптер вже в Україні.

Нагадаємо

18 бойових підрозділів підсилили 20 комплексами БПЛА та 2 додатковими літаками для них, придбаних у рамках проєкту "MEGAКАВА донатить на "крила", який WOG реалізовував спільно з Благодійним фондом "Дігнітас".

Віта Зеленецька

