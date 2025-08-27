Гелікоптер Black Hawk, на який збирали кошти чехи, вже в Україні (фото)
Київ • УНН
Чеські волонтери з ініціативи Darek pro Putina передали Україні гелікоптер Black Hawk UH-60. Понад 20 тисяч людей долучилися до збору коштів на нього.
Гелікоптер Black Hawk UH-60, кошти на який збирали чеські волонтери, передали Україні. Про це в соцмережі X у вівторок, 26 серпня, написала чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina (Подарунок для путіна), передає УНН.
Деталі
На своїй сторінці у соціальній мережі Х чеські активісти опублікували фотографії Black Hawk в Україні, й подякували понад 20 тисячам людей, які долучились до збору коштів на гелікоптер.
"Сьогодні (26 серпня) Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", - йдеться у дописі.
Активісти також повідомили, що гелікоптер вже в Україні.
Нагадаємо
18 бойових підрозділів підсилили 20 комплексами БПЛА та 2 додатковими літаками для них, придбаних у рамках проєкту "MEGAКАВА донатить на "крила", який WOG реалізовував спільно з Благодійним фондом "Дігнітас".