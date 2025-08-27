Вертолет Black Hawk, на который собирали средства чехи, уже в Украине (фото)

Вертолет Black Hawk UH-60, средства на который собирали чешские волонтеры, передали Украине. Об этом в соцсети X во вторник, 26 августа, написала чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина), передает УНН.

Детали

На своей странице в социальной сети Х чешские активисты опубликовали фотографии Black Hawk в Украине и поблагодарили более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору средств на вертолет.

"Сегодня (26 августа) Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь", - говорится в сообщении.

Активисты также сообщили, что вертолет уже в Украине.

Напомним

18 боевых подразделений усилили 20 комплексами БПЛА и 2 дополнительными самолетами для них, приобретенных в рамках проекта "MEGAКАВА донатит на "крылья", который WOG реализовывал совместно с Благотворительным фондом "Дигнитас".