Эксклюзив
17:12 • 34602 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 68159 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 46162 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 107792 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 136214 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134355 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55224 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152181 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63105 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56465 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 34611 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 107802 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134359 просмотра
Вертолет Black Hawk, на который собирали средства чехи, уже в Украине (фото)

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Чешские волонтеры из инициативы Darek pro Putina передали Украине вертолет Black Hawk UH-60. Более 20 тысяч человек присоединились к сбору средств на него.

Вертолет Black Hawk, на который собирали средства чехи, уже в Украине (фото)

Вертолет Black Hawk UH-60, средства на который собирали чешские волонтеры, передали Украине. Об этом в соцсети X во вторник, 26 августа, написала чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина), передает УНН.

Детали

На своей странице в социальной сети Х чешские активисты опубликовали фотографии Black Hawk в Украине и поблагодарили более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору средств на вертолет.

"Сегодня (26 августа) Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь", - говорится в сообщении.

Активисты также сообщили, что вертолет уже в Украине.

Напомним

18 боевых подразделений усилили 20 комплексами БПЛА и 2 дополнительными самолетами для них, приобретенных в рамках проекта "MEGAКАВА донатит на "крылья", который WOG реализовывал совместно с Благотворительным фондом "Дигнитас".

Вита Зеленецкая

Технологии
X Corp.
благотворительность
волонтёрство
Чешская Республика
Словакия
Украина
Беспилотный летательный аппарат