Вертолет Black Hawk, на который собирали средства чехи, уже в Украине (фото)
Киев • УНН
Чешские волонтеры из инициативы Darek pro Putina передали Украине вертолет Black Hawk UH-60. Более 20 тысяч человек присоединились к сбору средств на него.
Вертолет Black Hawk UH-60, средства на который собирали чешские волонтеры, передали Украине. Об этом в соцсети X во вторник, 26 августа, написала чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина), передает УНН.
Детали
На своей странице в социальной сети Х чешские активисты опубликовали фотографии Black Hawk в Украине и поблагодарили более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору средств на вертолет.
"Сегодня (26 августа) Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь", - говорится в сообщении.
Активисты также сообщили, что вертолет уже в Украине.
Напомним
