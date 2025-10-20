Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk из США
Киев • УНН
Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты UH-60M Black Hawk, заказанные у Соединенных Штатов в 2020 году. Эти вертолеты повысят тактическую мобильность и боевую поддержку сухопутных войск страны.
Вооруженные силы Литвы сообщили о получении первых вертолетов UH-60M Black Hawk, заказанных у Соединенных Штатов. Об этом пресс-служба литовской армии сообщила в Facebook, передает УНН.
Подробности
Вооруженные силы Литвы показали фото первых литовских вертолетов UH-60M.
Первые "Черные ястребы" Литовской армии. Первые с триколором и Крестом Витиса
Литва закупила вертолеты UH-60 Black Hawk в 2020 году.
В 2024 году на авиабазе в Шяуляе открыли ангар для их хранения, технического обслуживания и ремонта.
Эти вертолеты должны повысить тактическую мобильность и боевую поддержку сухопутных войск, а также укрепить способность страны быстро реагировать на потенциальные угрозы и чрезвычайные ситуации.
Напомним
Чешские волонтеры из инициативы Darek pro Putina передали Украине вертолет Black Hawk UH-60. Более 20 тысяч человек присоединились к сбору средств на него.
В Литве заявили, что будут выделять не менее 0,25% ВВП на оборону Украины06.10.25, 12:41 • 2919 просмотров