18:24 • 34457 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
16:40 • 22687 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 55708 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 35640 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 36984 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 38771 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 45494 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54323 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47761 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46619 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk из США

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты UH-60M Black Hawk, заказанные у Соединенных Штатов в 2020 году. Эти вертолеты повысят тактическую мобильность и боевую поддержку сухопутных войск страны.

Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk из США

Вооруженные силы Литвы сообщили о получении первых вертолетов UH-60M Black Hawk, заказанных у Соединенных Штатов. Об этом пресс-служба литовской армии сообщила в Facebook, передает УНН.

Подробности

Вооруженные силы Литвы показали фото первых литовских вертолетов UH-60M.

Первые "Черные ястребы" Литовской армии. Первые с триколором и Крестом Витиса

- говорится в сообщении.

Литва закупила вертолеты UH-60 Black Hawk в 2020 году.

В 2024 году на авиабазе в Шяуляе открыли ангар для их хранения, технического обслуживания и ремонта.

Эти вертолеты должны повысить тактическую мобильность и боевую поддержку сухопутных войск, а также укрепить способность страны быстро реагировать на потенциальные угрозы и чрезвычайные ситуации.

Напомним

Чешские волонтеры из инициативы Darek pro Putina передали Украине вертолет Black Hawk UH-60. Более 20 тысяч человек присоединились к сбору средств на него.

Вита Зеленецкая

