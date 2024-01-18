Збірне поняття можливої патології - Голубовська про "хворобу Х"

"Хвороби Х" поки що не існує. Це збірне поняття можливої патології, яка може спричинити пандемію. Термін використовується для позначення нещодавно відкритого патогена або будь-якого відомого з нещодавно набутим пандемічним потенціалом. Про це повідомила головна інфекціоністка України, заслужена лікарка, професорка Ольга Голубовська, передає УНН.

Багато хто запитує про хворобу Х і форум із цього приводу в Давосі. Постараюся коротко. Хвороби Х поки що не існує. Це збірне поняття можливої патології, яка може спричинити пандемію. Придуманий термін ще 2017 року, використовується для позначення нещодавно відкритого патогена або будь-якого відомого з нещодавно набутим пандемічним потенціалом. Я ж про це давно писала, в т.ч. про обговорювані збудники - написала Голубовська у Facebook.

Голубовська зазначила, що COVID-19 був першою хворобою X.

"І ще 2021 року ВООЗ оголосила про ризики нової епідемії, більш смертоносної, ми про це також часто говорили у ЗМІ. Взагалі, ціла низка заяв була раніше, ще до ковіду. У нас благополучно в цей час вбивали системи протидії біологічним загрозам, тобто готовність", - зазначила Голубовська.

З початку епідсезону в Україні 595 людей померло від COVID-19, серед них четверо дітей - МОЗ

Коментуючи, про що можна говорити на економічному форумі, вона наголосила, що про те, що потрібно стимулювати країни приєднатися до травня 2024 року до Пандемічного договору.

"Про те, що треба готуватися фінансувати, боротися з дезінформацією і, головне, стимулювати країни приєднатися до травня 2024 року до Пандемічного договору - міжнародної угоди, що об'єднає країни для боротьби з хворобою X. При цьому отримати значну кількість підписів країн-членів ВООЗ буде нелегко, над цим б'ються вже понад рік. Наприклад, у США існує явний розкол, де Республіканська партія відкрито виступила проти угоди, заявивши, що ВООЗ отримає додаткові повноваження, тому багато що залежить від виборів у США. Фармацевтичні компанії також із настороженістю ставляться до угоди та її позиції щодо дозволу відмови від прав інтелектуальної власності, коли цього вимагають обставини..." - написала Голубовська.

За її словами, потрібно зробити висновки з пандемії COVID-19, для того, щоб уникнути їх у майбутньому.

"Загалом, поки що без паніки. Наше завдання - зробити висновки з пандемії COVID-19, для того, щоб уникнути їх у майбутньому... бо за нас, на жаль, їх ніхто не зробить..." - додала вона.

Доповнення

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив на важливості підготовки до нової "хвороби X", висловивши сподівання, що країни досягнуть Пандемічного договору до травня цього року.