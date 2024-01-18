Собирательное понятие возможной патологии - Голубовская о "болезни Х"

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127850 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128106 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150937 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140262 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.

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В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной

Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.

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Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана

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Президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление срочной помощи Украине, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию. Президент призвал Конгресс к быстрым действиям, чтобы профинансировать эту помощь и продемонстрировать решимость США в решении украинского кризиса.

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Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине

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США провели очередную серию ударов против хуситов в Йемене, что стало четвертой атакой менее чем за неделю.

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США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю

В россии ночью в нескольких областях было шумно: один из дронов упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области - росСМИ

Атаки беспилотников на морской порт и нефтяной терминал в ленинградской области россии вызвали взрыв и пожар.

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В россии ночью в нескольких областях было шумно: один из дронов упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области - росСМИ

Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов

Российские войска обстреляли Сумскую область Украины из СПГ и ствольной артиллерии, в результате чего произошло девять взрывов в двух громадах, сообщает Сумская областная военная администрация.

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Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов