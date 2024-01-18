Собирательное понятие возможной патологии - Голубовская о "болезни Х"
По словам инфекциониста Ольги Голубовской, "болезнь Х" - это термин, обозначающий потенциальную патологию с пандемическим потенциалом.
Оккупанты наступают возле Макеевки и Белогоровки на Луганщине: Силы обороны отбили 8 атак за сутки
Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.
В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной
Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.
россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые
Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, попав в жилой дом, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.
Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана
Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.
Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения
Российские войска 179 раз обстреляли Запорожскую область Украины за сутки, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры.
Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине
Президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление срочной помощи Украине, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию. Президент призвал Конгресс к быстрым действиям, чтобы профинансировать эту помощь и продемонстрировать решимость США в решении украинского кризиса.
США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю
США провели очередную серию ударов против хуситов в Йемене, что стало четвертой атакой менее чем за неделю.
В россии ночью в нескольких областях было шумно: один из дронов упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области - росСМИ
Атаки беспилотников на морской порт и нефтяной терминал в ленинградской области россии вызвали взрыв и пожар.
Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов
Российские войска обстреляли Сумскую область Украины из СПГ и ствольной артиллерии, в результате чего произошло девять взрывов в двух громадах, сообщает Сумская областная военная администрация.