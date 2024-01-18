Собирательное понятие возможной патологии - Голубовская о "болезни Х"

"Болезни Х" пока не существует. Это собирательное понятие возможной патологии, которая может вызвать пандемию. Термин используется для обозначения недавно открытого патогена или любого известного с недавно приобретенным пандемическим потенциалом. Об этом сообщила главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская, передает УНН.

Многие спрашивают о болезни Х и форуме по этому поводу в Давосе. Постараюсь коротко. Болезни Х пока не существует. Это собирательное понятие возможной патологии, которая может вызвать пандемию. Придуман термин еще в 2017 г., используется для обозначения недавно открытого патогена или любого известного с недавно приобретенным пандемическим потенциалом. Я же об этом давно писала, в т.ч. об обсуждаемых возбудителях - написала Голубовская в Facebook.

Голубовская отметила, что COVID-19 был первой болезнью X.

"И еще в 2021 году ВОЗ объявила о рисках новой эпидемии, более смертоносной, мы об этом также часто говорили в СМИ. Вообще, целый ряд заявлений был ранее, еще до ковида. У нас благополучно в это время убивали системы противодействия биологическим угрозам, т.е. готовность", - отметила Голубовская.

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Комментируя, о чём можно говорить на экономическом форуме, она подчеркнула, что о том, что нужно стимулировать страны присоединиться к маю 2024 года к Пандемическому договору.

"О том, что надо готовиться финансировать, бороться с дезинформацией и, главное, стимулировать страны присоединиться к маю 2024 года к Пандемическому договору – международному соглашению, которое объединит страны для борьбы с болезнью X. При этом получить значительное количество подписей стран-членов ВОЗ будет нелегко, над этим бьются уже более года. Например, в США существует явный раскол, где Республиканская партия открыто выступила против соглашения, заявив, что ВОЗ получит дополнительные полномочия, поэтому многое зависит от выборов в США. Фармацевтические компании также с настороженностью относятся к соглашению и его позиции по разрешению отказа от прав интеллектуальной собственности, когда этого требуют обстоятельства…" - написала Голубовская.

По ее словам, нужно сделать выводы из пандемии COVID-19, для того, чтоб избежать их в будущем.

"В общем, пока без паники. Наше задание - сделать выводы из пандемии COVID-19, для того, чтоб избежать их в будущем … ибо за нас, к сожалению, их никто не сделает…" - добавила она.

Дополнение

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отметил важность подготовки к новой "болезни X", выразив надежду, что страны достигнут Пандемического договора до мая этого года.