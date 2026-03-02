Збірна Ірану з футболу може не зіграти на Чемпіонаті світу в США після загибелі лідера країни

Збірна Ірану з футболу може не виступити на Чемпіонаті світу у США після смерті аятоли верховного лідера країни Алі Хаменеї. Про це повідомляє AP, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі Чемпіонату світу в Сполучених Штатах після бомбардування його країни США та Ізраїлем.

Безумовно те, що після цього нападу ми не можемо очікувати, що з надією чекатимемо на Чемпіонат світу - сказав функціонер.

Видання вказує, що вболівальникам з Ірану вже заборонили в'їзд до США "в рамках першої версії заборони на поїздки, оголошеної адміністрацією Трампа".

Довідково

Іран потрапив до групи G на Чемпіонаті світу з футболу та має зіграти в Інглвуді, Каліфорнія, проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня, а потім завершить перший раунд проти Єгипту в Сіетлі 26 червня.

США приймають турнір разом з Канадою та Мексикою з 11 червня по 19 липня.

Нагадаємо

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про відсутність ризиків для вболівальників ЧС-2026 після заворушень, спричинених смертю лідера наркокартелю. Вона запевнила у безпеці та нормалізації ситуації, а ФІФА підтвердила проведення турніру в Мексиці.

