1 березня, 20:23 • 15714 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 25054 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 25030 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 32317 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 46637 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 60731 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67233 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76378 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 78365 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74109 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Збірна Ірану з футболу може не зіграти на Чемпіонаті світу в США після загибелі лідера країни

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі Чемпіонату світу в США. Це пов'язано з бомбардуванням країни США та Ізраїлем, а також забороною на в'їзд іранським вболівальникам.

Збірна Ірану з футболу може не виступити на Чемпіонаті світу у США після смерті аятоли верховного лідера країни Алі Хаменеї. Про це повідомляє AP, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі Чемпіонату світу в Сполучених Штатах після бомбардування його країни США та Ізраїлем.

Безумовно те, що після цього нападу ми не можемо очікувати, що з надією чекатимемо на Чемпіонат світу

- сказав функціонер.

Видання вказує, що вболівальникам з Ірану вже заборонили в'їзд до США "в рамках першої версії заборони на поїздки, оголошеної адміністрацією Трампа".

Довідково

Іран потрапив до групи G на Чемпіонаті світу з футболу та має зіграти в Інглвуді, Каліфорнія, проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня, а потім завершить перший раунд проти Єгипту в Сіетлі 26 червня.

США приймають турнір разом з Канадою та Мексикою з 11 червня по 19 липня.

Нагадаємо

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про відсутність ризиків для вболівальників ЧС-2026 після заворушень, спричинених смертю лідера наркокартелю. Вона запевнила у безпеці та нормалізації ситуації, а ФІФА підтвердила проведення турніру в Мексиці.

Іран відвідає жеребкування чемпіонату світу з футболу у США, попри бойкот федерації04.12.25, 21:27 • 3617 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СпортПолітика
Алі Хаменеї
Ізраїль
Мексика
Канада
Іран