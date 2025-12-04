Іран відвідає жеребкування чемпіонату світу з футболу у США, попри бойкот федерації

Тренер збірної Ірану з футболу Амір Галеной відвідає жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні, незважаючи на попередню заяву федерації футболу країни про бойкот заходу. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Речник федерації Амір-Махді Алаві повідомив, що тренер збірної Ірану Амір Галеной відвідає захід разом з одним або двома членами його персоналу.

Алаві заявив, що присутність Галеноя буде суто технічною і не прирівнюватиметься до відмови у прийнятті протесту федерації.

Нагадаємо

Іран вирішив бойкотувати жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, яке відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, оскільки США відмовили у видачі віз членам його делегації.