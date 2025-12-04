Іран відвідає жеребкування чемпіонату світу з футболу у США, попри бойкот федерації
Київ • УНН
Тренер збірної Ірану з футболу Амір Галеной відвідає жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні. Це станеться попри те, що федерація футболу країни оголосила про бойкот заходу через відмову США у видачі віз її членам.
Деталі
Речник федерації Амір-Махді Алаві повідомив, що тренер збірної Ірану Амір Галеной відвідає захід разом з одним або двома членами його персоналу.
Алаві заявив, що присутність Галеноя буде суто технічною і не прирівнюватиметься до відмови у прийнятті протесту федерації.
Нагадаємо
Іран вирішив бойкотувати жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, яке відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, оскільки США відмовили у видачі віз членам його делегації.