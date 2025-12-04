Іран відвідає жеребкування чемпіонату світу з футболу у США, попри бойкот федерації

$42.200.13
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
15:01 • 16951 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 18064 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
4 грудня, 12:12 • 31098 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 19038 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
4 грудня, 11:24 • 19826 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20017 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 28418 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 46867 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
3 грудня, 16:02 • 36784 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 14560 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 22561 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 11824 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень13:45 • 9368 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 7734 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
15:01 • 16952 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 22678 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:12 • 31099 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 40064 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 66582 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чернігів
Індія
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 7894 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 24283 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 26130 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 70955 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 73801 перегляди
Іран відвідає жеребкування чемпіонату світу з футболу у США, попри бойкот федерації

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Тренер збірної Ірану з футболу Амір Галеной відвідає жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні. Це станеться попри те, що федерація футболу країни оголосила про бойкот заходу через відмову США у видачі віз її членам.

Іран відвідає жеребкування чемпіонату світу з футболу у США, попри бойкот федерації

Тренер збірної Ірану з футболу Амір Галеной відвідає жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні, незважаючи на попередню заяву федерації футболу країни про бойкот заходу. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Речник федерації Амір-Махді Алаві повідомив, що тренер збірної Ірану Амір Галеной відвідає захід разом з одним або двома членами його персоналу.

Алаві заявив, що присутність Галеноя буде суто технічною і не прирівнюватиметься до відмови у прийнятті протесту федерації.

Нагадаємо

Іран вирішив бойкотувати жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, яке відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, оскільки США відмовили у видачі віз членам його делегації.

Павло Башинський

Політика
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Іран