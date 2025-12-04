Иран посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу в США, несмотря на бойкот федерации

Тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои посетит жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне, несмотря на предыдущее заявление федерации футбола страны о бойкоте мероприятия. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Представитель федерации Амир-Махди Алави сообщил, что тренер сборной Ирана Амир Галенои посетит мероприятие вместе с одним или двумя членами его персонала.

Алави заявил, что присутствие Галенои будет сугубо техническим и не будет приравниваться к отказу в принятии протеста федерации.

Напомним

Иран решил бойкотировать жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится на следующей неделе в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз членам его делегации.