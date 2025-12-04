Иран посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу в США, несмотря на бойкот федерации

$42.200.13
16:56 • 6794 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 16962 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 18069 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31106 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 19043 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19829 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20021 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28423 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 46874 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36784 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 14560 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 22561 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 11824 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений13:45 • 9368 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 7734 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Чернигов
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 7888 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 24279 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26128 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 70953 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 73799 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Фильм

Иран посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу в США, несмотря на бойкот федерации

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои посетит жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне. Это произойдет несмотря на то, что федерация футбола страны объявила о бойкоте мероприятия из-за отказа США в выдаче виз ее членам.

Тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои посетит жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне, несмотря на предыдущее заявление федерации футбола страны о бойкоте мероприятия. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Представитель федерации Амир-Махди Алави сообщил, что тренер сборной Ирана Амир Галенои посетит мероприятие вместе с одним или двумя членами его персонала.

Алави заявил, что присутствие Галенои будет сугубо техническим и не будет приравниваться к отказу в принятии протеста федерации.

Напомним

Иран решил бойкотировать жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится на следующей неделе в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз членам его делегации.

Павел Башинский

Политика
Вашингтон
Соединённые Штаты
Иран