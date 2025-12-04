Иран посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу в США, несмотря на бойкот федерации
Киев • УНН
Тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои посетит жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне. Это произойдет несмотря на то, что федерация футбола страны объявила о бойкоте мероприятия из-за отказа США в выдаче виз ее членам.
Детали
Представитель федерации Амир-Махди Алави сообщил, что тренер сборной Ирана Амир Галенои посетит мероприятие вместе с одним или двумя членами его персонала.
Алави заявил, что присутствие Галенои будет сугубо техническим и не будет приравниваться к отказу в принятии протеста федерации.
Напомним
Иран решил бойкотировать жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится на следующей неделе в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз членам его делегации.