Президент Мексики запевнила у "жодному ризикові" ЧС-2026 після заворушень

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила у вівторок, що "немає жодного ризику" для вболівальників, які приїжджають у країну на чемпіонат світу з футболу ФІФА 2026 року, після того, як спалахнули заворушення після захоплення і смерті найбільш розшукуваного лідера наркокартелю Мексики, зокрема, в штаті Халіско, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Шейнбаум заявила, що "всі гарантії" безпеки для головного міжнародного футбольного турніру, який, як очікується, приверне натовпи вболівальників з усього світу на матчі у Мехіко, Монтерреї та столиці Халіско, Гвадалахарі, забезпечені.

Вона заявила, що ситуація нормалізується, і сили безпеки працюють над забезпеченням безпеки населення після того, як прихильники лідера картелю Немесіо Осегери встановили блокпости та підпалили автобуси та магазини по всій країні, щоб помститися за його вбивство під час військового рейду в неділю.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив у вівторок журналістам, що почувається "дуже спокійно" з приводу проведення літнього турніру в Мексиці. "Все буде чудово", - сказав він.

Представник ФІФА заявив, що організація уважно стежить за ситуацією та перебуває у тісному контакті з владою.

"Ми продовжуватимемо дотримуватися дій та вказівок різних урядових установ, спрямованих на забезпечення громадської безпеки та відновлення нормального життя, і ми підтверджуємо нашу тісну співпрацю з федеральною, регіональною та місцевою владою", - сказав представник.

Губернатор штату Халіско Пабло Лемус у вівторок підтвердив участь штату у турнірі та підтвердив низку майбутніх заходів у регіоні.

"ФІФА не має абсолютно жодних намірів виключати будь-які стадіони з Мексики. Три стадіони залишаються повністю незмінними", - сказав Лемус.

Мексика прийме 13 зі 104 матчів чемпіонату світу з футболу. Чотири з них пройдуть у Гвадалахарі. Також у Мексиці відбудуться кілька попередніх товариських матчів перед відкриттям турніру 11 червня.

Місцеві мексиканські ліги відклали деякі матчі, заплановані на неділю, день, коли члени картелю координували серію жорстоких нападів по всій країні після операції із захоплення Осегери, відомого як "Ель Менчо".

Шейнбаум значною мірою слідує політичній карті свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який приділяв першорядну увагу боротьбі з бідністю та іншими корінними причинами насильства, прийнявши гасло "обійми, а не кулі".

На запитання про те, чи вбивство Осегери є відходом від цієї політики, Шейнбаум відповіла, що цього ніколи не відбудеться.

"Затримання підозрюваного злочинця з ордером на арешт може призвести до подібних обставин, але ми прагнемо миру, а не війни", - сказала вона.

Арешти інших високопоставлених діячів картелю в штаті Сіналоа в останні роки також провокували дії картелів у відповідь, включаючи перестрілки і підпали автомобілів.

