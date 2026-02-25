$43.260.03
24 лютого, 18:45 • 12249 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 21222 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 18028 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 17962 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 15753 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15154 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15585 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13675 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28956 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14333 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Президент Мексики запевнила у "жодному ризикові" ЧС-2026 після заворушень

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про відсутність ризиків для вболівальників ЧС-2026 після заворушень, спричинених смертю лідера наркокартелю. Вона запевнила у безпеці та нормалізації ситуації, а ФІФА підтвердила проведення турніру в Мексиці.

Президент Мексики запевнила у "жодному ризикові" ЧС-2026 після заворушень

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила у вівторок, що "немає жодного ризику" для вболівальників, які приїжджають у країну на чемпіонат світу з футболу ФІФА 2026 року, після того, як спалахнули заворушення після захоплення і смерті найбільш розшукуваного лідера наркокартелю Мексики, зокрема, в штаті Халіско, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Шейнбаум заявила, що "всі гарантії" безпеки для головного міжнародного футбольного турніру, який, як очікується, приверне натовпи вболівальників з усього світу на матчі у Мехіко, Монтерреї та столиці Халіско, Гвадалахарі, забезпечені.

Вона заявила, що ситуація нормалізується, і сили безпеки працюють над забезпеченням безпеки населення після того, як прихильники лідера картелю Немесіо Осегери встановили блокпости та підпалили автобуси та магазини по всій країні, щоб помститися за його вбивство під час військового рейду в неділю.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив у вівторок журналістам, що почувається "дуже спокійно" з приводу проведення літнього турніру в Мексиці. "Все буде чудово", - сказав він.

Представник ФІФА заявив, що організація уважно стежить за ситуацією та перебуває у тісному контакті з владою.

"Ми продовжуватимемо дотримуватися дій та вказівок різних урядових установ, спрямованих на забезпечення громадської безпеки та відновлення нормального життя, і ми підтверджуємо нашу тісну співпрацю з федеральною, регіональною та місцевою владою", - сказав представник.

Губернатор штату Халіско Пабло Лемус у вівторок підтвердив участь штату у турнірі та підтвердив низку майбутніх заходів у регіоні.

"ФІФА не має абсолютно жодних намірів виключати будь-які стадіони з Мексики. Три стадіони залишаються повністю незмінними", - сказав Лемус.

Мексика прийме 13 зі 104 матчів чемпіонату світу з футболу. Чотири з них пройдуть у Гвадалахарі. Також у Мексиці відбудуться кілька попередніх товариських матчів перед відкриттям турніру 11 червня.

Місцеві мексиканські ліги відклали деякі матчі, заплановані на неділю, день, коли члени картелю координували серію жорстоких нападів по всій країні після операції із захоплення Осегери, відомого як "Ель Менчо".

Шейнбаум значною мірою слідує політичній карті свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який приділяв першорядну увагу боротьбі з бідністю та іншими корінними причинами насильства, прийнявши гасло "обійми, а не кулі".

На запитання про те, чи вбивство Осегери є відходом від цієї політики, Шейнбаум відповіла, що цього ніколи не відбудеться.

"Затримання підозрюваного злочинця з ордером на арешт може призвести до подібних обставин, але ми прагнемо миру, а не війни", - сказала вона.

Арешти інших високопоставлених діячів картелю в штаті Сіналоа в останні роки також провокували дії картелів у відповідь, включаючи перестрілки і підпали автомобілів.

У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22.02.26, 21:41 • 23981 перегляд

Юлія Шрамко

СпортСвіт