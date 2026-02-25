$43.260.03
24 февраля, 18:45 • 12327 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 21393 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 18171 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 18113 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 15841 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15227 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15633 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13689 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29055 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14346 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Президент Мексики заверила в «отсутствии риска» ЧМ-2026 после беспорядков из-за смерти лидера наркокартеля

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об отсутствии рисков для болельщиков ЧМ-2026 после беспорядков, вызванных смертью лидера наркокартеля. Она заверила в безопасности и нормализации ситуации, а ФИФА подтвердила проведение турнира в Мексике.

Президент Мексики заверила в «отсутствии риска» ЧМ-2026 после беспорядков из-за смерти лидера наркокартеля

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила во вторник, что "нет никакого риска" для болельщиков, приезжающих в страну на чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года, после того, как вспыхнули беспорядки после захвата и смерти самого разыскиваемого лидера наркокартеля Мексики, в частности, в штате Халиско, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Шейнбаум заявила, что "все гарантии" безопасности для главного международного футбольного турнира, который, как ожидается, привлечет толпы болельщиков со всего мира на матчи в Мехико, Монтеррее и столице Халиско, Гвадалахаре, обеспечены.

Она заявила, что ситуация нормализуется, и силы безопасности работают над обеспечением безопасности населения после того, как сторонники лидера картеля Немесио Осегеры установили блокпосты и подожгли автобусы и магазины по всей стране, чтобы отомстить за его убийство во время военного рейда в воскресенье.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил во вторник журналистам, что чувствует себя "очень спокойно" по поводу проведения летнего турнира в Мексике. "Все будет отлично", - сказал он.

Представитель ФИФА заявил, что организация внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с властями.

"Мы будем продолжать следовать действиям и указаниям различных правительственных учреждений, направленным на обеспечение общественной безопасности и восстановление нормальной жизни, и мы подтверждаем наше тесное сотрудничество с федеральными, региональными и местными властями", - сказал представитель.

Губернатор штата Халиско Пабло Лемус во вторник подтвердил участие штата в турнире и подтвердил ряд предстоящих мероприятий в регионе.

"ФИФА не имеет абсолютно никаких намерений исключать какие-либо стадионы из Мексики. Три стадиона остаются полностью неизменными", - сказал Лемус.

Мексика примет 13 из 104 матчей чемпионата мира по футболу. Четыре из них пройдут в Гвадалахаре. Также в Мексике состоятся несколько предварительных товарищеских матчей перед открытием турнира 11 июня.

Местные мексиканские лиги отложили некоторые матчи, запланированные на воскресенье, день, когда члены картеля координировали серию жестоких нападений по всей стране после операции по захвату Осегеры, известного как "Эль Менчо".

Шейнбаум в значительной степени следует политической карте своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который уделял первостепенное внимание борьбе с бедностью и другими коренными причинами насилия, приняв лозунг "объятия, а не пули".

На вопрос о том, является ли убийство Осегеры отходом от этой политики, Шейнбаум ответила, что этого никогда не произойдет.

"Задержание подозреваемого преступника с ордером на арест может привести к подобным обстоятельствам, но мы стремимся к миру, а не к войне", - сказала она.

Аресты других высокопоставленных деятелей картеля в штате Синалоа в последние годы также провоцировали ответные действия картелей, включая перестрелки и поджоги автомобилей.

Юлия Шрамко

