Президент Мексики заверила в «отсутствии риска» ЧМ-2026 после беспорядков из-за смерти лидера наркокартеля

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила во вторник, что "нет никакого риска" для болельщиков, приезжающих в страну на чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года, после того, как вспыхнули беспорядки после захвата и смерти самого разыскиваемого лидера наркокартеля Мексики, в частности, в штате Халиско, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Шейнбаум заявила, что "все гарантии" безопасности для главного международного футбольного турнира, который, как ожидается, привлечет толпы болельщиков со всего мира на матчи в Мехико, Монтеррее и столице Халиско, Гвадалахаре, обеспечены.

Она заявила, что ситуация нормализуется, и силы безопасности работают над обеспечением безопасности населения после того, как сторонники лидера картеля Немесио Осегеры установили блокпосты и подожгли автобусы и магазины по всей стране, чтобы отомстить за его убийство во время военного рейда в воскресенье.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил во вторник журналистам, что чувствует себя "очень спокойно" по поводу проведения летнего турнира в Мексике. "Все будет отлично", - сказал он.

Представитель ФИФА заявил, что организация внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с властями.

"Мы будем продолжать следовать действиям и указаниям различных правительственных учреждений, направленным на обеспечение общественной безопасности и восстановление нормальной жизни, и мы подтверждаем наше тесное сотрудничество с федеральными, региональными и местными властями", - сказал представитель.

Губернатор штата Халиско Пабло Лемус во вторник подтвердил участие штата в турнире и подтвердил ряд предстоящих мероприятий в регионе.

"ФИФА не имеет абсолютно никаких намерений исключать какие-либо стадионы из Мексики. Три стадиона остаются полностью неизменными", - сказал Лемус.

Мексика примет 13 из 104 матчей чемпионата мира по футболу. Четыре из них пройдут в Гвадалахаре. Также в Мексике состоятся несколько предварительных товарищеских матчей перед открытием турнира 11 июня.

Местные мексиканские лиги отложили некоторые матчи, запланированные на воскресенье, день, когда члены картеля координировали серию жестоких нападений по всей стране после операции по захвату Осегеры, известного как "Эль Менчо".

Шейнбаум в значительной степени следует политической карте своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который уделял первостепенное внимание борьбе с бедностью и другими коренными причинами насилия, приняв лозунг "объятия, а не пули".

На вопрос о том, является ли убийство Осегеры отходом от этой политики, Шейнбаум ответила, что этого никогда не произойдет.

"Задержание подозреваемого преступника с ордером на арест может привести к подобным обстоятельствам, но мы стремимся к миру, а не к войне", - сказала она.

Аресты других высокопоставленных деятелей картеля в штате Синалоа в последние годы также провоцировали ответные действия картелей, включая перестрелки и поджоги автомобилей.

В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки